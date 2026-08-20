Procesul, inițiat de state precum California, Colorado, Kentucky și New Jersey, susține că această practică a dus la creșterea nivelurilor de anxietate, depresie și chiar la cazuri de suicid în rândul utilizatorilor tineri.

Procurorul general adjunct al statului California, Megan O’Neill, a declarat că modelul de afaceri al Meta se bazează pe „a atrage utilizatorii, a-i menține cât mai mult timp, a le colecta datele și apoi a ascunde adevărul de public”.

În plus, statele acuzatoare consideră că Meta nu a gestionat în mod adecvat datele personale ale utilizatorilor minori. Avocatul Meta, Paul Schmidt, a răspuns că, deși unii utilizatori se confruntă cu probleme legate de platformele sociale, studiile care analizează legătura dintre ele nu sunt concludente.

Decizia finală în acest proces va aparține judecătoarei Yvonne Gonzalez Rogers de la Tribunalul Districtual al SUA. În cazul unui verdict nefavorabil, Meta ar putea fi obligată să plătească amenzi civile uriașe și să implementeze schimbări majore pe platformele Facebook și Instagram.

Amendă astronomică, record absolut

Conform estimărilor Meta, amenzile ar putea ajunge la 1.400.000.000.000 de dolari, deși procurorii generali estimează suma la aproximativ 200.000.000.000 de dolari.

Această acțiune legală subliniază din nou preocupările legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a utilizatorilor tineri, așa cum detaliază PhoneArena, și ar putea avea implicații majore asupra modului în care companiile tehnologice își desfășoară activitatea în viitor.