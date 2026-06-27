Autoritățile sârbe pentru siguranța alimentară au descoperit prezența norovirusului în cadrul unor analize de rutină, un agent patogen extrem de contagios care provoacă infecții gastrointestinale severe și care rezistă chiar și în medii congelate.

Lidl retrage produsul din cauza riscului de contaminare

Lidl Serbia KD a anunțat retragerea de pe piață a produsului „Căpșuni congelate bio 300g” cu data de expirare 18 august 2027, ca măsură preventivă, din cauza unui potențial risc de contaminare cu norovirus. Produsul a fost comercializat în cadrul mai multor campanii promoționale începând cu 25 septembrie 2025, dar în prezent nu mai este disponibil în magazine. Compania face apel către toți clienții care dețin încă produsul să-l returneze pentru a primi rambursarea integrală, fără a fi necesar bonul fiscal, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Decizia retragerii a fost luată în urma unor controale de calitate efectuate aleatoriu, care au indicat prezența virusului. Consumul acestui produs ar putea cauza simptome gastrointestinale temporare, specifice norovirusului. Lidl Serbia KD subliniază că virusul nu produce efecte de lungă durată asupra sănătății. Persoanele care au consumat deja produsul nu ar trebui să își facă griji, însă sunt sfătuite să consulte un medic în cazul apariției simptomelor.

Reprezentanții Lidl Serbia KD au precizat că această notificare se referă exclusiv la produsul „Căpșuni congelate bio 300g” cu termenul de valabilitate 18 august 2027 și nu afectează alte produse din ofertă.

„Ne cerem scuze pentru orice neplăceri cauzate și le mulțumim consumatorilor pentru înțelegere”, au transmis oficialii companiei. Produsele pot fi returnate în orice magazin Lidl pentru rambursare completă.

Ce este norovirusul

Norovirusul este un virus stomacal și intestinal foarte contagios. Se transmite ușor, prin contact direct sau indirect cu o persoană infectată. Se poate răspândi rapid în comunitate și în spații mai populate, cum ar fi spitale, școli, grădinițe, creșe.

Este o boală comună a stomacului și tractului intestinal. Norovirusul poate fi, de asemenea, o sursă de contaminare alimentară, deoarece acest virus îl puteți lua prin consumul de alimente contaminate. Simptomele sunt aceleași, indiferent cum îl luați.

Simptomele caracteristice ale norovirusului sunt vărsăturile și diareea apoasă. Aceste simptome încep de obicei în decurs de 12 până la 48 de ore de la expunere și pot dura până la trei zile. Majoritatea oamenilor se recuperează complet.

Nu există tratament specific, cu excepția odihnei și rehidratării. Cea mai importantă complicație este deshidratarea. Norovirusul poate fi grav și chiar fatal la copiii mici, adulții în vârstă și persoanele cu alte probleme de sănătate.

Norovirus – simptome

Simptomele infecției cu norovirus încep de obicei între 12 și 48 de ore după ce ați fost expus la virus. Ele pot varia de la destul de ușoare până la severe. Unele semne și simptome ale norovirusului sunt:

greață și vărsături

crampe sau dureri abdominale

scaune apoase sau diaree

febră nu foarte mare

frisoane

durere de cap

dureri corporale generalizate

Simptomele durează de obicei între 24 și 72 de ore. Diareea severă poate duce la deshidratare, care ar trebui considerată o urgență medicală. Semnele și simptomele deshidratării includ:

gura și gâtul uscate

scăderea debitului de urină sau urină închisă la culoare

fără scutec umed timp de 6 până la 8 ore la sugari

fără urină timp 12 ore pentru copii

somnolență și oboseală

durere de cap

ameţeală

confuzie și letargie

ritm cardiac rapid















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