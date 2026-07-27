Propaganda diplomatică a Moscovei, turată din plin în cazul dronelor doborâte de România

Regimul de la Moscova și-a activat propaganda diplomatică pe tema dronelor doborâte de România. Liniile de propagandă nu conțin nimic nou: Moscova este nevinovată, partea română este neprietenoasă și lansează acuzații nefondate, Rusia va răspunde „pe măsură”. În plus, Moscova insinuează scenarii menite dezbinării societății precum că ar exista posibilitatea ca România să doboare drone în spațiul aerian al Ucrainei.

Prima declarație a fost oferită luni de Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, într-un interviu publicat de agenția de presă de stat TASS imediat după ce diplomatul a fost convocat la sediul MAE. Ulterior, Ambasada Rusiei la București a difuzat un comunicat în care a reluat aproape cuvânt cu cuvânt declarațiile ambasadorului Lipaev. În cele din urmă, în stilul caracteristic al Moscovei când vrea să pună accent pe un subiect, a intervenit și purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova.

„Acuzațiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmațiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit”, a spus ea de asemenea pentru TASS, referindu-se cel mai probabil la măsurile diplomatice întreprinse de România, în special expulzarea unui angajat al ambasadei ruse.

Moscova neagă că dronele îi aparțin, dar amenință cu o „escaladare a confruntării”

Rusia neagă că dronele doborâte de Forțele Aeriene Române sunt ale sale, dar avertizează voalat România să nu intercepteze aparatele de zbor fără pilot, notează Biziday.

Ambasada Rusiei la București a protestat oficial față de convocarea ambsadorului Vladimir Lipaev la sediul MAE și față de nota de protest diplomatic înmânată acestuia, după ce patru drone au intrat în spațiul aerian românesc, în ultimele patru zile, trei dintre ele fiind doborâte de Forțele Aeriene Române.

Comunicatul misiunii diplomatice ruse preia practic declarațiile făcute de ambasadorul Lipaev în presa de propagandă de la Moscova după ce a fost primit la sediul MAE de un director responsabil de spațiul estic.

„Rusia nu a trimis și nu trimite niciodată vehicule aeriene de luptă fără pilot împotriva unor ținte de pe teritoriul românesc, iar toate speculațiile pe această temă sunt complet nefondate”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Ambasada rusă ține să reia amenințarea lui Vladimir Lipaev, care „a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia şi al tentativelor de acţiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acţiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”.

Practic, Rusia neagă, în pofida dovezilor, că dronele sale intră în spațiul aerian românesc, dar insistă să avertizeze România asupra unui scenariu care nu este luat în calcul, și anume să nu doboare dronele rusești aflate în spațiul aerian al Ucrainei.

În plus, misiunea rusă a reluat declarația lui Lipaev precum că expulzarea unui angajat al diplomației ruse „nu va rămâne fără răspuns”.

Patru incidente cu drone în ultimele patru zile

Ambasadorul Vladimir Lipaev a fost convocat luni la Ministerul de Externe și i s-au prezentat componente ale dronei doborâte vineri în județul Buzău. Procurorii au stabilit că resturile aparțin unui aparat de tip Shahed utilizat de Rusia.

Cu toate acestea, Lipaev a susținut că nu a primit dovezi și a cerut în special ca partea română să-i ofere informații sensibile despre „parametrii tehnici ai zborului care ar fi permis identificarea dronelor”.

Drona doborâtă sâmbătă lângă Sfântu Gheorghe (județul Tulcea) încă nu a fost găsită, iar cea eliminată duminică, de asemenea în spațiul aerian al României, a căzut în mare.

O altă dronă a intrat luni dimineață pentru scurt timp pe teritoriul României, la est de Sulina. Drona a trecut apoi frontiera, îndreptându-se către Ucraina.

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