Dincolo de fișa postului

Pacientul, un băiat cu dizabilități motorii și intelectuale pe care cadrul didactic îl pregătește de trei ani, a fost supus pe 14 mai unei operații complexe la nivelul mâinilor și picioarelor.

Profesoara nu s-a limitat doar la a recomanda o clinică de specialitate din Rimini — pe care o cunoștea din anii în care profesase în regiune —, ci s-a implicat total în sprijinirea familiei.

Astfel, profesoara a planificat și organizat zborul de peste 1.100 de kilometri de la Catania la aeroportul din Bologna.

De asemenea, a aranjat un serviciu de transfer adaptat special nevoilor stricte ale copilului și a contribuit personal la acoperirea unei părți din cheltuielile de deplasare.

„Îl țin meditații la școală de trei ani. Am ales să-l însoțesc datorită legăturii speciale pe care am dezvoltat-o cu el și familia lui. Încă mă emoționează să mă gândesc la acele zile. Am decis să-mi investesc timpul așa”, a mărturisit profesoara, într-un interviu acordat publicației Corriere.

Impactul psihologic

Personalul medical al clinicii a subliniat că prezența profesoarei a funcționat ca un pilon emoțional și educațional indispensabil pentru copil, asigurându-i o stare de calm pe parcursul internării.

De asemenea, gestul a reprezentat un sprijin moral uriaș pentru mamă, ajutând-o să treacă prin această perioadă critică cu mai multă încredere.

La clinica Sol et Salus, minorul a beneficiat și de programul experimental „Inclusive Care” (Îngrijire Incluzivă). Acest proiect este realizat în colaborare cu Primăria Rimini, Departamentul de Științe ale Educației al Universității din Bologna, cooperativa Il Millepiedi și Cidi.

Inițiativa le pune la dispoziție tinerilor internați spații recreative și educaționale destinate socializării și exprimării de sine, cu scopul de a le consolida identitatea dincolo de diagnosticul medical și de a diminua trauma spitalizării.

Recunoaștere oficială

Gestul remarcabil al cadrului didactic a atras atenția autorităților locale. Viceprimarul orașului Rimini a transmis o scrisoare oficială de felicitare către conducerea școlii din Sicilia unde aceasta profesează.

În document, oficialul a descris acțiunea profesoarei drept „un exemplu concret de pasiune profesională și sprijin uman autentic, care depășește obligațiile formale ale rolului și readuce școala la dimensiunea sa cea mai înaltă: comunitate, îngrijire și responsabilitate comună”.

În prezent, evoluția medicală a elevului este una favorabilă, acesta rămânând în continuare internat în unitatea medicală pentru a urma programul de terapie și recuperare.