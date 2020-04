De Denisa Dudescu, Cătălin Tolontan,

Din acel moment, susțin cei doi, a început ”un traseu nu numai de erori, dar și de abuzuri”

La Iași sunt încrengături multe, iar șefa Spitalului de Infecțioase, cel mai important spital COVID-19 din toată Moldova, fosta condamnată penal pentru luare de mită Carmen Dorobăț, este omul lui Streinu-Cercel. Hidra e prea mare ca s-o afle oamenii. Dar noi am decis să nu mai tăcem. Ingrid Miron, șefa secției Oncologie Pediatrică, Spitalul Sfânta Maria, Iași:

Avem toate analizele care arată că soțul meu nu a avut niciodată COVID, nu are antigenul IgG în sânge și dăm publicității aceste documente ca oamenii să afle ce se întâmplă la Iași. Ingrid Miron, șefa secției Oncologie Pediatrică, Spitalul Sfânta Maria, Iași:

Domnul profesor Miron să fie foarte fericit că a avut o formă fără problemă. Procedura în cazul profesorului Lucian a fost în totalitate corectă, conform definiției de caz de la momentul respectiv. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Iași:

Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Iași

În ultimele zile, mai multe cazuri neobișnuite au ieșit la iveală la Spitalul de Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași.

Un medic neurochirurg venit de la Suceava are, de aproape patru săptămâni, rezultate pozitive de COVID-19. ”Și testul de pe 13 aprilie mi-a ieșit tot pozitiv. Nu pot să-mi explic”, a declarat chiar azi medicul Manuela Șestac pentru Libertatea.

Un alt pacient are rezultate pozitive de 30 de zile, prelevate la Iași și analizate în laboratorul aceluiași spital de infecțioase.

Un al doilea medic de la Suceava stă și el de patru săptămâni la Spitalul de Infecțioase. La el, un test de control de acum câteva zile a fost negativ, dar următorul a ieșit pozitiv, conform informațiilor confirmate joi, 16 aprilie, de către Libertatea. Alternanța testelor este posibilă, dar medicii sunt nedumeriți în privința persistenței bolii pe durata unei luni.

Libertatea începe publicarea unui alt caz de la același spital de Boli Infecțioase, în care un medic oncolog din Iași a fost testat pozitiv, apoi, deși era asimptomatic, nu i s-a mai făcut nici un test vreme de 12 zile. Când testul a venit negativ, prof dr. Lucian Miron s-a externat și a avut curiozitatea să-și facă, apoi, mai multe teste, inclusiv unul plasmatic cantitativ. ”Testul arată că nu am avut niciodată COVID-19”, a spus el și a pus la dispoziția publicului analiza.

Familia de medici oncologi Lucian și Ingrid Miron consideră că ceea ce se întâmplă la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași este ”rezultatul unui sistem bolnav, plin de incompetență și încrengături până la cel mai înalt nivel al sănătății din România”.

-Doamna doctor Ingrid Miron, ați fost suspectă de COVID-19, iar soțul a fost diagnosticat cu coronavirus?

-Da, s-o luăm un pic din urmă că lucrurile se leagă. Sunt medic oncolog pediatric. În urmă cu 10 ani am fost diagnosticată cu o boală profesională, ciroză hepatică C. Pentru că în urmă cu 30 de ani nu lucram cu mănuși, eu eram o tânără fără minte, a fost și vina mea. Nu m-am testat mulți ani. Când am descoperit fenomenul eram deja în ciroză avansată.

”Mi s-a recomandat transplant hepatic și am făcut tratament și după transplant în Franța cu o sumă alocată de Ministerul Sănătății pentru că aveam o boală profesională”

-De aceea ați ajuns în martie anul acesta la Paris?

-Da, Am fost și în 10-11 martie ca să iau medicamentele.

”Am dat o fugă în Franța pe data de 10 martie ca să iau medicamentele, am plecat la prânz cu Lucian Miron, soțul meu, și ne-am întors pe 11 martie în țară”

-Franța nu era zonă roșie atunci?

-Nu. Au alternat anunțurile cei de la INSP, o întreagă nebunie. Nu voi lungi povestea. Ne-am prezentat și eu, și soțul meu la spital. Am vorbit cu Mihai Corneliu, managerul Spitalului Sf. Maria din Iași, și cu directoarea medicală de la noi. După ce au sunat și la Telverde, mi-au spus că ar fi bine să stau măcar până duminică acasă. În cazul soțului meu, Lucian, Raluca Filimon, epidemiologul de la spitalul lui de oncologie, i-a spus să stea 14 zile acasă, să nu mai meargă la muncă.

Lucian Miron

”Lucian i-a întrebat unde se poate testa, iar epidemiologul Filimon i-a spus: vă privește!”

-Și mai departe ce s-a întâmplat?

-În weekend am rugat-o pe Carmen Manciuc, directorul medical de la Spitalul de Contagioase și pe Carmen Dorobăț, managerul la Infecțioase, să-l testeze pe Lucian. În weekend noi eram într-o stare generală perfectă, nu aveam probleme de sănătate. Acestea ne-au spus că nu ne pot testa pentru că suntem asimptomatici, așa era procedura atunci. Mai mult, au spus că au un anumit număr de teste pe care îl fac doar la simptomatici.

”Noi am insistat să facem testele pentru că nu îl primeau pe soțul meu la muncă, la spital și ăsta așa a fost toată viața ca doctor, nu poate fără muncă. Nu mișcă un pai în casă, doar muncă la spital. L-am testat printr-o pilă. Asta am făcut!”

-Cum a ieșit testul?

-I-au prelevat probe la Spitalul de Infecțioase “Sf. Parascheva”. Luni, pe 16 martie îi face testul, iar el pleacă acasă. Însă seara apare și rezultatul testului: pozitiv. A fost o testare moleculară tip PCR. Cea care a sunat să ne anunțe a fost Carmen Manciuc. Eu imediat mi-am sunat colegii să le spun că sunt contactul unei persoane pozitive. Îl sun și pe Lucian Indrei, directorul DSP Iași.

”Acesta a trimis după noi ambulanța, aveau girofarurile în funcțiune, dar și luminile, asta deși erau vecini și oameni pe stradă. Ne pun echipamentele de cosmonaut și ne duc la contagioase”

-Și nu era normal să vă ducă la spital?

-Pe mine nu! Eram contactul asimptomatic al unui bolnav COVID, la rându-i asimptomatic. Regula spunea să facă anchetă epidemiologică și să stau acasă. Și eram un grup extrem de vulnerabil. La spital ne-au băgat în sectorul COVID-19, deși eu am medicamentație puternică și am făcut transplant. Pe mine m-au pus într-o boxă, pe Lucian în altă boxă. Aici, în Pavilionul 4, ușile nu sunt etanșe și nici nu stau închise. Eu am stat aici 24 de ore.

”Eu, care eram contactul unui asimptomatic, trebuia să fiu izolată la domiciliu. Deci prima încălcare a procedurii. Eu am primit rezultatul testului marți și eram negativă. Am plecat acasă. Stați că acum începe nebunia”

Soțul meu a rămas în spital, i-au dat să semneze pentru medicamentație. Deși era asimptomatic, i-au dat Kaletra și alte medicamente puternice. I-am spus să nu ia că îl distrug. El este diabetic și are astm bronșic.

-Și cât a stat în spital?

-Soțului meu i-au refăcut testul după 10 zile. M-a sunat managera Carmen Dorobăț și mi-a spus că și-a pus obrazul la Ministerul Sănătății pentru a-i face testarea cu două zile mai devreme. Procedura era așa: testul se repeta în ziua a 13-a și a 14-a, iar soțul meu a fost testat în ziua a 10-a și a 11-a și ambele au ieșit negative. Astfel, după aceste testări, adică pe 27 martie a fost externat și i-au spus să stea în autoizolare 14 zile. A venit acasă, iar eu mai aveam câteva zile de stat în izolare.

”Între timp, Gabriel Dimofte, directorul medical al Institutului de Oncologie din Iași, i-a dat un telefon amenințător soțului meu, în care i-a spus să nu facă nici o declarație”

-Și cum ați aflat că, de fapt, testul de la Boli Infecțioase nu a fost bine făcut?

-După ce am ieșit din izolare am fost amândoi la clinica Praxis din Iași, unde se face testare plasmatică să vadă dacă a avut sau nu anticorpi. Eu am făcut un test rapid care a ieșit negativ, așa cum eram de la început, iar el a făcut testarea plasmatică. Am stat mai mult ca să nu existe dubii. Lucian a avut la testul calitativ absență de anticorpi. Acest test din plasmă pe care l-a făcut în a 33-a zi a arătat clar că el nu a intrat în contact cu virusul.

-Puteți explica oamenilor ca să înțeleagă? Dacă îi trecuse infecția cu COVID-19 e posibil să nu mai aibă anticorpi?

-Pe cei IgG trebuia să-i aibă! Dispar IgM, cei de boală activă. Dar anticorpii IgG sunt acolo. Are 65 de ani, nu am văzut nici un singur caz referitor de COVID-19, în lume, la un pacient bolnav de vârsta asta care să nu mai aibă IgG, dacă a fost bolnav. Dar el nu a fost, e clar că au greșit și că nu recunosc.

”Au greșit și greșesc des pe COVID-19. La Spitalul de Infecțioase din Iași se întâmplă lucruri absolut anormale. Pe tratament sunt buni, dar pe proceduri și pe diagnosticare este jale”

”Acuzația pe care o aduc medicilor este de malpraxis. Soțul meu este diabetic, are astm, era imposibil să nu aibă simptome și a intrat în contact cu mine, un pacient imunodeprimat și trebuia să am și eu simptome. Doctorii erau obligați ca după primul test să ne retesteze la 24 sau 48 de ore. Nici unul n-am mai avut simptome”.

”Manager la Infecțioase în Iași este Carmen Dorobăț, cea cu condamnarea penală definitivă că a luat mită de la studenți. Cum să fii pusă manager după ce justiția a decis că ai luat mită? Vă spun eu cum: Dorobăț e foarte apreciată de Streinu-Cercel. De asta vă zic: hidra e prea mare ca s-o afle oamenii. Hidra e pe toate televizoarele”

Managerul Carmen Dorobăț: ”Domnul profesor să fie foarte fericit că a avut o formă fără probleme”

-Bună ziua, doamna Dorobăț, familia de medici Miron susține că ați comis un malpraxis în ceea ce-i privește. Cum comentați?

-Domnul doctor Lucian Miron a fost confirmat cu coronavirus. A fost un pacient pozitiv, după care i-am făcut alte două teste și au ieșit negative. Soția lui a fost negativă de la început. Procedura în cazul profesorului Lucian a fost în totalitate corectă, conform definiției de caz de la momentul respectiv.

-Care era definiția de caz?

-El venea din zonă cu risc, venea din Franța, la vremea respectivă, așa se judeca atunci la definiția de caz. S-a testat, a fost pozitiv, a stat două săptămâni internat, după care am avut două rezultate negative și s-a externat.



-N-a avut nici un simptom. Nu trebuie retestat?

-La pacienții cu diabet nu este obligatoriu să aibă simptome.

-Analizele de acum nu arată anticorpii prezenți, ca și cum virusul COVID-19 nu a existat.

-În condiții de imunodepresie acești anticorpi pot să apară mult mai târziu sau pot să apară la un filtru mult mai scăzut decât capacitatea de detecție a aparatului. Pe de altă parte, noi nu avem expertiza necesară în acest virus ca să spunem care este titlul de anticorpi care este protector, care este titlul care permite redeșteptarea virusului, că am avut și astfel de cazuri. De asemenea, care este titlul de anticorpi protectori care apare ca și valabilitate, la cât timp.

-Dar…

-Domnul profesor să fie foarte fericit că a avut o formă fără probleme. La început, cam 70% dintre pacienți erau asimptomatici, după care s-a schimbat profilul.

