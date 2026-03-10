Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Dan Champ are peste 25 de ani de experiență în învățământ

Un profesor de istorie de clasa a VIII-a a fost suspendat după ce o filmare controversată a început să circule pe rețelele de socializare.

Incidentul s-a petrecut la școala generală Granite Oaks, din Rocklin, unde Dan Champ, cu o experiență de peste 25 de ani în învățământ, a fost surprins de un elev în timp ce părea să urineze într-un recipient în sala de clasă înainte de sosirea elevilor.

„Îmi place, îmi place!”

Potrivit The Sacramento Bee, care a obținut și a publicat filmarea, profesorul este auzit spunând „Doamne, ce bine e!”, înainte de a turna lichidul din recipient, iar apoi zice: „Îmi place, îmi place!”.

Înregistrarea a devenit virală, iar conducerea școlii a fost alertată de un părinte, ceea ce a dus la declanșarea unei anchete.

„După încheierea orelor, un părinte și un membru al personalului au informat administrația școlii despre un videoclip care prezenta un angajat implicat într-un comportament neconform cu standardele noastre profesionale”, se arată într-un e-mail trimis părinților.

Deși videoclipul nu implică elevi sau alți membri ai personalului, angajatul a fost suspendat pe durata anchetei derulate de școala Granite Oaks și de Districtul Școlar Unificat Rocklin.

„Prietena fiicei mele își amintește că a fost în clasa lui și că mirosea mereu ciudat”

„Mă simt dezgustată să știu că am stat în acea sală înainte ca el să facă asta chiar lângă locul meu”, a spus o fostă elevă, iar un părinte a adăugat: „Am văzut videoclipul. A fost foarte ciudat, mai ales că avea suficient timp să meargă la toaletă. Din spusele copiilor, pare că este un obicei frecvent. Prietena fiicei mele, care este acum în clasa a XI-a, își amintește că a fost în clasa lui și că mirosea mereu ciudat”.

Conducerea școlii a subliniat că tratează incidentul cu maximă seriozitate și că va lua măsurile necesare respectând toate procedurile și reglementările legale în vigoare.

Ancheta este în desfășurare, iar părinții și elevii așteaptă lămuriri suplimentare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE