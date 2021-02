Profesorii protestează față de reducerea numărului de clase: „Nu toți elevii au bani de navetă sau chirie. Vor rămâne cu opt clase”

Ministerul Educației a decis în urmă cu două săptămâni reducerea numărului maxim al elevilor unei clase de la 28 la 26, la filiera teoretică și de la 26 la 24, la cea tehnologică. În plus, la nivelul întregii țări, populația școlară a scăzut, astfel încât a fost redus numărul de clase la nivel național.

Liceul Teoretic „Anghel Saligny” din Cernavodă, de exemplu, a primit doar 52 de locuri, adică a pierdut o clasă. Profesorii au transmis o scrisoare deschisă Ministerului Educației și un memoriu Inspectoratului Școlar Constanța.

Principala îngrijorare a acestora este că elevii din zona Cernavodă care nu vor prinde un loc în oraș vor renunța cu totul la liceu, din cauza sărăciei.

„Familiile acestora nu-i vor putea susţine nici să facă naveta, nici să le asigure cazarea, plătind chirii, în alte oraşe. Vor rămâne cu opt clase. De la noi din oraș, anual, dacă pleacă doi-trei spre licee din Constanța. Ar mai fi Medgidia, dar nu știm dacă nu le-a redus și lor numărul de clase și, în plus, sunt la 40 de kilometri distanță”, a spus pentru Libertatea Lucreția Marinescu, consilierul de imagine al liceului.

În Cernavodă mai există, pe lângă Liceul teoretic „Anghel Saligny”, și un liceu tehnologic – „Axiopolis”. Potrivit calculelor profesorilor, anul acesta vor absolvi clasa a opta în Cernavodă și împrejurimi 202 copii.

„Din aceştia, poate vor mai merge 70-80 la celălalt liceu din oraş. Vor fi însă mulți copii rămaşi pe dinafară”, mai spune profesoara. Crede și că este demoralizator pentru un elev care își dorește un liceu teoretic să se ducă la profilul tehnic.

Nu poți să-i forțezi pe copii să facă învățământ tehnic. A scăzut numărul elevilor absolvenți de clasa a opta, am înțeles, dar trebuiau să facă statisticile pe zone.

Inspectorul general Sorin Mihai susține însă că nu vor rămâne copii pe dinafară și că, de altfel, a primit memorii de la mai multe licee nemulțumite de noul număr de clase de a IX-a și toți pun la numărătoare aceleași localități.

„Calculele pe care le-au făcut dumnealor a fost raportat și la localități limitrofe și le-au înaintat ca memoriu și Mangalia, și Ostrov, și Medgidia, toți au adăugat aceleași localități. Toată lumea consideră că are mai mulți elevi, doar că noi n-avem mai mulți elevi. Avem mai puțin cu o mie ca anul trecut”, explică acesta.

Oficialul spune că nu a făcut decât să respecte legislația care fundamentează cifra de școlarizare și a trebuit să păstreze și proporția învățământ liceal teoretic – tehnologic la 40-60%, cum este la nivelul întregii țări. Așa că învățământul teoretic nu avea cum să primească mai multe clase decât cel tehnic.

Învățământul teoretic își are logica lui și trebuie să aibă ponderea lui, dar nu trebuie să intrăm în acest discurs cu tentă emoțională: dom’le, dacă nu termină un liceu teoretic, nu are șanse. Ba are șanse, șansele sunt aceleași și la tehnologic, și la cel teoretic. Întrebarea este dacă îi dăm o șansă și învățământului tehnologic să aleagă populație școlară de calitate.

Inspectorul general Sorin Mihai: