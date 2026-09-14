Temperaturi de vară urmate de ploi și o răcire accentuată. Prognoza meteo ANM pentru perioada 14-27 septembrie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 14 - 27 septembrie 2026.

Potrivit meteorologilor ANM, prima săptămână a perioadei va aduce o vreme deosebit de caldă pentru această dată, cu temperaturi maxime ce vor atinge local 29... 30 de grade Celsius. Ulterior, din a doua parte a intervalului, valorile termice vor intra într-un proces de scădere treptată, iar șansele de precipitații vor crește semnificativ în toate regiunile țării.

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Banat

Prima săptămână din interval va fi caracterizată de alternanțe termice. La început, vremea se va încălzi treptat, media maximelor va crește de la 25 de grade Celsius, până la 30 de grade Celsius (în data de 17 septembrie), iar a minimelor - de la 10 grade Celsius, spre 14 grade Celsius (la finalul săptămânii).

În a doua jumătate a intervalului, valorile termice vor fi în scădere treptată, astfel că media regională a maximelor va ajunge la 25 de grade Celsius, iar a minimelor - la 10 grade Celsius.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-22 septembrie când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Crișana

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 24 de grade Celsius, până spre 29 de grade Celsius (în data de 17 septembrie). Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în sădere, iar media acestora va ajunge din nou în jurul a 24 de grade Celsius.

Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 19 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10 grade Celsius, spre 13 grade Celsius. După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 10 grade Celsius.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-25 septembrie, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Transilvania

Până în data de 17 septembrie, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 22 de grade Celsius, până la 27 de grade Celsius și se va menține în jurul acestei valori până spre finalul primei săptămâni.

În același interval și valorile nocturne vor crește treptat, iar media regională a acestora va ajunge de la 9 grade Celsius, la 11 grade Celsius. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice vor fi în scădere treptată, astfel că media regională a maximelor va ajunge la 22 de grade Celsius, iar a minimelor - la 7 grade Celsius.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în a doua jumătate a intervalului, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Maramureș

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 23-24 de grade Celsius, până spre 28 de grade Celsius (în data de 17 septembrie). Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 22 de grade Celsius.

Valorile termice minime vor crește treptat până spre finalul primei săptămâni, iar media acestora va ajunge de la 8-9 grade, spre 13 grade Celsius. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 8 grade Celsius.

Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după data de 19 septembrie, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Moldova

Până în data de 17 septembrie, media valorilor diurne va fi în creștere de la 21... 22 de grade Celsius, spre 26 de grade Celsius, valoare ce se va menține până la finalul primei săptămâni. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va coborî spre 20... 21 de grade Celsius.

Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10... 11 grade Celsius, spre 13 grade Celsius. În a doua săptămână, temperaturile minime vor fi în scădere treptată, iar media acestora va ajunge până la 9 grade Celsius.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în a doua jumătate a intervalului, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Dobrogea

În prima jumătate a intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 23 de grade Celsius, până spre 26 de grade Celsius. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 22 de grade Celsius.

Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 11... 12 grade Celsius, spre 16 grade Celsius. După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 13 grade Celsius.

Vor fi posibile ploi mai ales în a doua săptămână din interval, dar probabilitatea mai mare va fi în jurul datei de 22 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Muntenia

Până în data de 17 septembrie, media valorilor diurne va fi în creștere de la 24... 25 de grade Celsius, spre 28 de grade Celsius, valoare ce se va menține până la finalul primei săptămâni. Apoi, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va coborî spre 23... 24 de grade Celsius.

Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 11 grade Celsius, spre 14 grade Celsius. În a doua săptămână, temperaturile minime vor fi în scădere treptată, iar media acestora va ajunge până la 10... 11 grade Celsius.

Vor fi posibile ploi mai ales în a doua săptămână din interval, dar probabilitatea mai mare va fi în jurul datei de 22 septembrie când și cantitățile de apă estimate vor fi mai însemnate (în jurul a 15-20 l/mp).

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, în Oltenia

În prima jumătate a intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 26 de grade Celsius, până spre 29 de grade Celsius. Până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în sădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 24 de grade Celsius.

Valorile termice minime vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 11...12 grade Celsius, spre 14 grade Celsius. După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile nocturne vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 10 grade Celsius.

Vor fi posibile ploi mai ales în a doua săptămână din interval, dar probabilitatea mai mare va fi în jurul datei de 22 septembrie când și cantitățile de apă estimate vor fi mai însemnate (15-20 l/mp).

Cum va fi vremea în perioada 14-27 septembrie 2026, la munte

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 13... 14 grade Celsius, până spre 18 de grade Celsius (în data de 17 septembrie). Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 13 grade Celsius.

Valorile termice minime vor crește treptat până spre finalul primei săptămâni, iar media acestora va ajunge de la 4... 5 grade Celsius, spre 8... 9 grade Celsius. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 5 grade Celsius.