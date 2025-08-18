Cum va fi vremea în Banat

În primele două zile, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius. Ulterior, până pe 21 august, se va înregistra o creștere a valorilor, iar maximele vor atinge în medie 35 de grade.

Urmează apoi o răcire de aproximativ 8 grade, pe o perioadă de două zile, după care temperaturile vor crește treptat, atingând între 32 și 34 de grade în ultimele zile ale intervalului prognozat.

Temperaturile minime vor fi de 14-15 grade în primele trei nopți, crescând până la 18-20 de grade în noaptea a patra. Între 23 și 25 august, valorile nocturne vor scădea, ajungând la 11-13 grade. Începând cu 26 august se va resimți o creștere a temperaturilor minime, dar acestea nu vor depăși, în medie, 16-17 grade.

Pe data de 22 august, sunt așteptate averse extinse, posibil cu cantități semnificative de precipitații. În restul perioadei, ploile vor fi sporadice și, în general, slabe, afectând suprafețe mici.

Când vin ploile în Crișana

În zilele de 18 și 19 august, temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii medii de 29 de grade Celsius. Urmează două zile de încălzire, cu creșteri de 5-6 grade, după care vremea se va răcori, astfel încât pe 22 august media maximelor va scădea la 25-26 de grade și se va menține în apropierea acestor valori până pe 27 august. În ultimele zile ale intervalului prognozat, temperaturile maxime vor crește din nou, ajungând la o medie de 32-33 de grade.

Temperaturile minime vor fi de aproximativ 14 grade până dimineața zilei de 21 august, urmând apoi o încălzire de circa 4 grade în noaptea următoare. Între 23 și 25 august, valorile minime vor scădea până la o medie de 10 grade, însă la finalul perioadei de prognoză, nopțile vor deveni mai calde, cu minime medii de 15-16 grade.

În jurul zilei de 22 august sunt așteptate averse extinse, posibil cu precipitații semnificative, iar în restul perioadei, ploile vor fi sporadice și, în general, slabe, pe suprafețe restrânse.

Temperaturi maxime de 26 de grade în Transilvania

Valorile termice diurne vor crește, pornind de la o medie de 22 de grade în prima zi, până în jurul valorii de 30 de grade pe 21 august. În următoarele două zile, vremea se va răcori cu 5-6 grade, iar până pe 27 august, variațiile temperaturilor diurne vor fi nesemnificative. Ulterior, va urma o nouă încălzire, astfel că la finalul perioadei de prognoză, maximele vor atinge o medie de 29-30 de grade.

Temperaturile minime vor scădea până pe 21 august, când media va fi de 11-12 grade. Vor urma două nopți cu valori ușor mai ridicate, după care, între 24 și 26 august, se va răcori, iar media minimelor va coborî spre 9 grade. Din 27 august, temperaturile minime vor crește din nou, ajungând la o medie de 11-12 grade.

Averse extinse și cantitativ însemnate sunt așteptate pe 18 august și în jurul datei de 22 august. În restul perioadei, ploile vor fi sporadice și slabe, afectând suprafețe mici.

Ploi însemnate cantitativ, anunțate în Maramureș

La începutul intervalului, temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 26 de grade Celsius, urmând ca până pe 21 august să crească până la 31-32 de grade. Perioada de după va aduce o răcire semnificativă de aproximativ 8 grade, ce va dura între două și trei zile. Până la finalul prognozei, vremea se va încălzi ușor și gradual, astfel că în ultimele zile, maximele vor oscila în jurul valorii medii de 29-30 de grade.

Temperaturile minime vor fi de circa 13 grade în primele trei nopți, urmând să crească în noaptea a patra la 15-17 grade. Între 23 și 25 august, valorile nocturne vor scădea din nou, ajungând la 9-10 grade. Începând cu 26 august se va resimți o creștere a temperaturilor minime, însă acestea nu vor depăși în medie 13-14 grade.

Pe 22 august sunt așteptate averse extinse, posibil cu precipitații importante. În restul perioadei, ploile vor fi slabe și se vor manifesta pe suprafețe restrânse.

Cum va fi vremea în Moldova

În zilele de 18 și 19 august, temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii medii de 25 de grade Celsius. Urmează două zile mai calde, cu creșteri de 5-6 grade, după care vremea se va răcori, astfel încât pe 23 august media maximelor va scădea la aproximativ 24 de grade și va rămâne aproape constantă până pe 27 august. În ultimele zile ale perioadei prognozate, temperaturile maxime vor crește din nou, atingând o medie de 30 de grade.

Temperaturile minime vor fi de 13-14 grade până dimineața zilei de 21 august, urmate de o încălzire de circa 3 grade în noaptea următoare. Între 23 și 25 august, minimele vor scădea spre o medie de 12 grade, pentru ca până la finalul perioadei să crească treptat, ajungând la 14-15 grade.

În intervalul 22-24 august, sunt așteptate averse extinse și posibil cu precipitații semnificative. În restul perioadei, ploile vor fi sporadice și slabe, afectând suprafețe restrânse.

Vremea se răcește ușor în Dobrogea

La începutul intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 32 de grade Celsius, însă în zilele de 19 și 20 august va scădea până în jurul valorii de 28 de grade. Ulterior, în următoarele două zile, se va încălzi din nou, iar media maximelor va reveni la aproximativ 32 de grade. Începând cu 23 august, valorile maxime se vor menține între 27 și 30 de grade în medie.

Temperaturile minime vor oscila între 17 și 21 de grade în prima săptămână și vor coborî ușor, ajungând între 15 și 18 grade în cea de-a doua săptămână.

Averse extinse și cantitativ semnificative sunt așteptate pe 19 august și posibil în jurul datei de 24 august. În rest, ploile vor fi slabe și se vor manifesta pe suprafețe restrânse.

Prognoza meteo pentru Muntenia

În prima zi a intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 31 de grade Celsius, urmând ca în ziua următoare să scadă la 25-26 de grade. Ulterior, vremea se va încălzi din nou, iar pe 22 august media maximelor va atinge 35-36 de grade. Pe 23 august, temperaturile vor scădea din nou, cu o medie de 28 de grade, menținându-se aproximativ la acest nivel până pe 28 august. Ultimele zile ale lunii vor aduce o încălzire ușoară.

Temperaturile minime vor varia între 15 și 18 grade în prima săptămână și între 13 și 15 grade în cea de-a doua.

Averse extinse și cantitativ importante sunt așteptate pe 18 și 19 august, precum și posibil în jurul datei de 24 august. În restul perioadei, ploile vor fi slabe și răspândite pe suprafețe mici. Până marți seara, 19 august, meteorologii ANM au emis și un cod galben de furtuni însoțite de descărcări electrice.

Oltenia nu scapă de caniculă

La începutul intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 28 de grade Celsius, însă pe 19 august va scădea până la aproximativ 26 de grade. Urmează apoi două zile de încălzire, cu maxime medii care vor ajunge până la 34 de grade. Începând cu 23 august, valorile maxime se vor menține între 28 și 33 de grade.

Temperaturile minime vor oscila între 14 și 18 grade în prima săptămână și vor fi cuprinse între 13 și 16 grade în cea de-a doua.

Averse extinse și posibil cantitativ importante sunt așteptate pe 18 august și în jurul datei de 24 august. În restul perioadei, ploile vor fi slabe și limitate ca suprafață.

Cum va fi vremea la munte

În zilele de 18 și 19 august, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii medii de 16 grade Celsius. Urmează două zile mai calde, cu o creștere de 5-6 grade, după care vremea se va răcori din nou, iar pe 23 august media maximelor va coborî la aproximativ 16 grade, menținându-se aproape constantă până pe 27 august. În ultimele zile ale perioadei de prognoză, temperaturile maxime vor crește treptat, atingând o medie de 21 de grade.

Temperaturile minime vor fi în jur de 8-10 grade până dimineața zilei de 21 august, urmate de o încălzire de 3-4 grade în noaptea următoare. Între 23 și 31 august, media minimelor va oscila între 6 și 10 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, cu precipitații extinse și cantitativ importante pe 18 august și în intervalul 22-24 august.

