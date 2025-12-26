Programul hipermarketurilor Carrefour de Anul Nou 2026

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Carrefour România a pregătit un program special, valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.

Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor Carrefour pe 31 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026. Programul magazinelor de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit.

26 – 28 decembrie 2025: 7.00 – 22.00;

29 – 30 decembrie 2025: 7.00 – 23.00;

31 decembrie 2025: 7.00 – 18.00;

1 ianuarie 2026: închis;

2 ianuarie 2026: 7.00 – 22.00.

Din 2 ianuarie 2026, hipermarketurile revin la programul normal de funcţionare.

Programul magazinelor Carrefour Market de Anul Nou 2026

27 – 30 decembrie 2025: 7.00 – 22.00;

31 decembrie 2025: 7.00 – 18.00;

1 ianuarie 2026: închis;

Din 2 ianuarie 2026, supermarketurile revin la programul normal de funcţionare.

Programul magazinelor Carrefour Express de Anul Nou 2026

27 decembrie 2025: 7.00 – 22.00;

28 decembrie 2025: 8.00 – 20.00;

29 – 30 decembrie 2025: 7.00 – 22.00;

31 decembrie 2025: 7.00 – 18.00;

1 ianuarie 2026: închis.

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro, dar și în aplicația mobilă Carrefour.

Astfel, începând cu data de 19 decembrie, utilizatorii aplicației și a programului de loialitate Act for Good vor putea verifica programul magazinelor preferate din secțiunea de Story a aplicației, precum și printr-o notificare push.

Program Bringo-Carrefour de Anul Nou 2026

27 – 30 decembrie 2025: 8.00 – 22.00;

31 decembrie 2025: 8.00 – 16.00;

1 ianuarie 2026: închis;

2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00.

Programul magazinelor Supeco

31 decembrie 2025: 7.30 – 18.00;

1 ianuarie 2026: închis;

2 ianuarie 2026: 9.00 – 18.00 (cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise).

Despre Carrefour

Carrefour este un grup francez multinațional din domeniul comerțului cu amănuntul, unul dintre cele mai mari din lume, care operează diverse formate de magazine, precum hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și cash & carry, în Europa, America Latină și Asia.

În 2024, Carrefour deţinea peste 14.000 de magazine în 40 de ţări. Grupul a fost fondat în 1960, când a deschis primul magazin, la Annecy (Franţa).

Carrefour a intrat pe piaţa din România în 2001 şi acum operează în ţara noastră prin trei entități juridice principale, Carrefour România S.A., Supeco Investment SRL și, din noiembrie 2023, Romania Hypermarche S.A.

Odată cu achiziția operațiunilor Romania Hypermarche SA, Carrefour a ajuns la peste 450 de magazine, în 113 orașe din țară și se află în top trei jucători de pe piața de retail din România, fiind un angajator de top certificat (2023, 2024, 2025).

