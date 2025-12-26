Programul Profi de Anul Nou 2026

Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, află care este programul magazinelor Profi pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Programul magazinelor de Anul Nou 20265 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit.

Află în continuare la ce oră închid magazinele Profi în zilele de 31 decembrie 2025, 1 şi 2 ianuarie 2026, conform programului anunțat de retailer.

Între 27 şi 30 decembrie, clienţii îşi pot face cumpărăturile la Profi ca de obicei, după programul normal de funcţionare, de la 7.00 sau 8.00 până la orele 22.00 – 23.00, în funcţie de magazin.

În perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, programul Profi este următorul:

31 decembrie: 7.00 – 19.00;

1 ianuarie: închis;

2 ianuarie: 10.00 – 18.00.

Din 3 ianuarie 2026, se revine la intervalul normal de funcţionare.

Cum programul magazinelor Profi este diferit de la o unitate la alta, pentru informații cât mai precise referitoare la programul fiecăruia dintre magazinele Profi, clienții sunt rugați să acceseze site-ul profi.ro și să selecteze magazinul Profi în care doresc să meargă la cumpărături.

Magazinele Profi, preluate de Mega Image şi Annabella

Grupul Delhaize, care deţine lanţul Mega Image, a finalizat, la începutul acestui an, achiziția rețelei de magazine Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa, într-o tranzacție evaluată la 1,3 miliarde de euro.

Tranzacţia a fost în atenţia Consiliului Concurenţei, care a pus anumite condiții pentru a o aproba. Între acestea s-a numărat şi obligativitatea de a ceda un număr dintre mangazinele achiziţionate din reţeaua Profi. Astfel, 82 de magazine au fost vândute grupului român care administrează unităţile Annabella.

Anul trecut, înainte de achiziţia de către Delhaize, Profi avea peste 1.600 de magazine în toată ţara.

