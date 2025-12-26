Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor Kaufland pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Programul magazinelor de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit.

Află în continuare la ce oră închid magazinele Kaufland pe 31 decembrie 2025, 1 şi 2 ianuarie 2026, conform programului anunțat de retailer!

Programul Kaufland de Anul Nou 2026

În perioada 27 – 30 decembrie 2024, majoritatea magazinelor Kaufland vor fi deschise de la ora 7.00, cu ore de închidere cuprinse între 22.00 și 23.00, în funcție de locație. Excepție face Kaufland Sibiu Mall, care va deschide la ora 9.00, iar magazinele din Cluj și Oradea vor avea un program prelungit, între 6.30 și 23.30.

Kaufland va avea un program special pe 31 decembrie fiind deschise toate magazinele între 7.00 și 18.00. Magazinele Domnești West Park și Sibiu Mall vor avea un program diferit. Pe 1 ianuarie Kaufland va fi închis, iar în a doua zi a Anului Nou, joi, 2 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor vor avea program scurt – ora deschiderii va fi 9.00, iar ora închiderii va varia, în funcție de magazin, în intervalul 16.00 și 18.00, cu excepția Kaufland Sibiu Mall.

Iată cum vor funcţiona magazinele Kaufland între 31 decembrie şi 2 ianuarie:

31 decembrie: 7.00-18.00 (excepții Domnești West Park și Sibiu Mall)

1 ianuarie: închis;

2 ianuarie: 9.00-16.00/17.00/18.00, cu excepția Kaufland Sibiu Mall

Din 3 ianuarie 2026, magazinele Kaufland vor funcţiona după programul obişnuit.

Pentru informații cât mai precise referitoare la programul de sărbători al fiecăruia dintre magazinele Kaufland, clienții sunt rugați să acceseze site-ul kaufland.ro și să selecteze magazinul în care urmează să meargă la cumpărături.

