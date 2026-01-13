„Minus 14 grade, dimineaţă geroasă, dar Pedibus este tot pe drum. În aceste dimineţi, zilnic 170 de copii au mers pe jos spre şcoală împreună cu însoţitorii lor, în frig, prin zăpadă, dar cu zâmbetul pe buze şi multă determinar”, au scris organizatorii pe pagina oficială de Facebook.

Noaptea de luni spre marți, 12-13 ianuarie 2026, a fost cea mai geroasă de la începutul acestui sezon de iarnă. Meteorologii au raportat temperaturi extreme în mare parte a țării, cu valori resimțite de până la -22 de grade în zonele montane. Toată țara se află sub alertă cod galben de ger, valabilă până marți, 13 ianuarie, ora 10:00.

Conform datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile resimțite în dimineața zilei de 13 ianuarie au coborât între -10 și -22 de grade, cele mai scăzute fiind în zonele montane.

Pedibus-urile, grupuri organizate de copii care merg împreună la şcoală, pleacă în fiecare dimineaţă din mai multe puncte ale oraşului, fiind însoţite de voluntari dedicaţi.

Coordonatoarea programului, Buslig Kincso, a subliniat implicarea exemplară a sute de voluntari, printre care părinţi, profesori, medici, actori, pensionari, sportivi, ziarişti şi membri ai administraţiei locale, care au contribuit la succesul proiectului.

Inspirat de un model danez, Lábbusz Pedibus s-a extins în mai multe oraşe din România: Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Miercurea Nirajului, Sovata, Reghin, Brașov şi Târgu Mureş.

Participanţii sunt încurajaţi prin premii acordate în funcţie de punctele acumulate, cum ar fi penare, ghiozdane, bilete la cinema sau tabere gratuite, iar în zilele cu temperaturi sub minus 10 grade Celsius, punctele sunt dublate.

Recompensat pentru impactul său pozitiv asupra comunităţii, programul a primit Premiul Publicului şi distincţia „Accelerator de Schimbare” în cadrul Galei de Inovare în Sectorul Public, organizată în 2025 la Palatul Victoria. Aceste premii au fost dedicate membrilor comunităţii din Sfântu Gheorghe, care au susţinut şi au contribuit la dezvoltarea iniţiativei.

