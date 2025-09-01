Valoarea tichetelor Rabla 2025

În contextul adoptării Ordonanței de Urgență nr. 41/2025, AFM a publicat deja în consultare publică noul Ghid de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. Acest document, disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului.

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar a fost actualizat astfel:

18.500 lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru autovehicule plug-in hibride sau motociclete electrice

12.000 lei pentru autovehicule hibride

10.000 lei pentru autovehicule cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete

Cum motivează președintele AFM reducerea tichetului pentru mașini pur electrice

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a explicat motivele din spatele acestor modificări: „AFM vine în întâmpinarea celor care îşi doresc autovehicule mai puţin poluante, dar şi în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult aşteptatul program Rabla este lansat anul acesta şi în condiţiile impuse de noua ordonanţă, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligaţi să le respectăm.

În acelaşi timp, prin reducerea valorii voucherului pentru maşinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situaţiei economice actuale şi permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”.

Valoarea ecotichetului pentru full-electrice a scăzut de la 7.500 euro, cum se propunea în luna iunie, la doar 3.700 euro.

Elaborarea noului Ghid a avut la bază consultări cu reprezentanții industriei auto. Ghidul se află în consultare publică până pe 5 septembrie pe site-ul Ministerului Mediului. Până la această dată, toate persoanele interesate pot transmite observații și propuneri.

Conform comunicatului AFM, în perioada premergătoare lunii septembrie va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați. La finalul lunii septembrie, va fi lansată sesiunea pentru beneficiari – persoane fizice.

