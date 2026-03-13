Soluții inovatoare pentru locuințele în pericol

Proiectul Coastwise, finanțat cu peste 15 milioane de lire sterline (aproximativ 20 de milioane de dolari) din fonduri guvernamentale, are ca scop adaptarea liniei de coastă din North Norfolk, în estul Angliei, la eroziunea accelerată de schimbările climatice.

Totuși, există o condiție: banii nu pot fi folosiți pentru apărări tradiționale de coastă, precum ziduri de protecție sau structuri din gabioane.

Echipa investighează modalități de a gestiona pierderea locuințelor expuse riscului, dar și de a ajuta potențialii cumpărători să ia decizii informate privind proprietățile de pe marginea stâncilor. Printre soluțiile analizate se numără achiziții selective de locuințe, scheme de asigurare guvernamentale, înlocuirea caselor cu locuințe mobile și sisteme de avertizare timpurie pentru evacuare.

„Este ceva revoluționar… alte țări încearcă lucruri diferite, dar nimic nu seamănă cu ceea ce facem noi”, a declarat Robert Goodliffe, reprezentant al proiectului Coastwise, pentru AFP. „Va fi nevoie de o schimbare în modul în care gândim despre acest fenomen”, a adăugat el.

De la „apărare” la „retragere gestionată”

Pentru decenii, abordarea standard în Marea Britanie și alte țări a fost construirea de apărări artificiale pentru a combate eroziunea.

Cu toate acestea, multe dintre aceste structuri ajung la finalul duratei de viață proiectate, iar creșterea nivelului mării face ca guvernul și experții să avertizeze că nu toate zonele pot fi protejate. Agenția de Mediu din Marea Britanie a concluzionat că anumite comunități de pe coasta de est, una dintre cele mai erodate din Europa, vor trebui să adopte o strategie de „retragere gestionată”.

Proiecte pilot precum Coastwise au fost lansate pentru a pregăti regiunile care, pe viitor, nu vor mai putea beneficia de protecție.

„Când vine vorba de construirea unei apărări, există un proces clar și un sistem de finanțare”, a explicat Sophie Day, specialistă în adaptare costieră, implicată în proiect. „Dar când vine vorba de a pierde locuri, acest sistem nu există”.

Comunități neajutorate în satul amenințat de ape

Deși proiectul își propune să stabilească măsuri aplicabile și în alte părți ale țării, unii localnici consideră că politica de retragere gestionată îi lasă fără sprijin.

Shelley Cowlin, în vârstă de 89 de ani, a văzut cum casa sa, în care a locuit timp de cinci decenii, a fost demolată în ianuarie 2026, după ce furtunile de iarnă au devastat coasta din Suffolk.

„Era o casă frumoasă, albă, pe marginea stâncii… Aveam o priveliște fantastică”, a povestit Shelley pentru AFP din satul Thorpeness, unde zece case au fost deja demolate din octombrie 2025.

Un zid de pe proprietatea ei a fost distrus de o furtună, gabioanele „au plutit departe”, iar poarta „se balansa… Foarte trist”.

Shelley a criticat guvernul pentru lipsa compensațiilor: „Nu îți dau niciun ban”. În timp ce vorbea, un buldozer demola o altă casă din satul turistic, unde autoritățile au recomandat retragerea în locul construirii de noi apărări.

Fiul său, Simon Carrick Cowlin, a descris sentimentul de incertitudine care domină comunitatea: „Când îmi vine rândul? … Este un spațiu groaznic în care să trăiești”.

Consiliera locală Katie Graham a recunoscut că orice apărare construită până acum sau în viitor „nu poate decât să încetinească eroziunea, nu să o oprească”. Ea a subliniat, de asemenea, nevoia de mai multe fonduri și sprijin guvernamental: „Este o situație foarte urgentă”.

O abordare „înțeleaptă și vizionară”

Locuitorii din Thorpeness observă cum furtunile devin din ce în ce mai puternice, iar cercetătorii avertizează că schimbările climatice vor intensifica astfel de fenomene extreme.

„În Marea Britanie, avem tendința să spunem: Vom lăsa marea să ia ce vrea”, a spus Craig Block, barcagiul unui lac din Thorpeness.

Nicholas Millor, un alt localnic, a descris situația drept „o perioadă traumatică” pentru micul sat de 130 de locuitori și zeci de case de vacanță. Comunitatea trebuie să se pregătească „pentru un viitor mult mai incert și instabil”, a adăugat el. „Ceea ce trăiește acum Thorpeness este un microcosmos, un exemplu a ceea ce multe alte comunități vor experimenta”.

Cu toate acestea, experții subliniază că apărările tradiționale costisitoare nu vor rezolva problema eroziunii. Proiectele de adaptare precum Coastwise sunt esențiale pentru a ajuta comunitățile să se retragă de pe linia de coastă.

Potrivit lui Robert Nicholls, cercetător în adaptarea la schimbările climatice, politica guvernului britanic este „deliberat experimentală” și „aplicarea acestor idei în alte părți este o idee bună”.

„Se încearcă învățarea a ceea ce se poate și nu se poate face. Se încearcă inovarea”, a explicat profesorul de la Universitatea East Anglia.

„Din punctul meu de vedere, abordarea adoptată de Marea Britanie este foarte rațională… Cred că este o decizie înțeleaptă și vizionară”.

