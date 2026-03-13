Soluții inovatoare pentru locuințele în pericol

Proiectul Coastwise, finanțat cu peste 15 milioane de lire sterline (aproximativ 20 de milioane de dolari) din fonduri guvernamentale, are ca scop adaptarea liniei de coastă din North Norfolk, în estul Angliei, la eroziunea accelerată de schimbările climatice.

Totuși, există o condiție: banii nu pot fi folosiți pentru apărări tradiționale de coastă, precum ziduri de protecție sau structuri din gabioane.

Echipa investighează modalități de a gestiona pierderea locuințelor expuse riscului, dar și de a ajuta potențialii cumpărători să ia decizii informate privind proprietățile de pe marginea stâncilor. Printre soluțiile analizate se numără achiziții selective de locuințe, scheme de asigurare guvernamentale, înlocuirea caselor cu locuințe mobile și sisteme de avertizare timpurie pentru evacuare.

„Este ceva revoluționar… alte țări încearcă lucruri diferite, dar nimic nu seamănă cu ceea ce facem noi”, a declarat Robert Goodliffe, reprezentant al proiectului Coastwise, pentru AFP. „Va fi nevoie de o schimbare în modul în care gândim despre acest fenomen”, a adăugat el.

De la „apărare” la „retragere gestionată”

Pentru decenii, abordarea standard în Marea Britanie și alte țări a fost construirea de apărări artificiale pentru a combate eroziunea.

Cu toate acestea, multe dintre aceste structuri ajung la finalul duratei de viață proiectate, iar creșterea nivelului mării face ca guvernul și experții să avertizeze că nu toate zonele pot fi protejate. Agenția de Mediu din Marea Britanie a concluzionat că anumite comunități de pe coasta de est, una dintre cele mai erodate din Europa, vor trebui să adopte o strategie de „retragere gestionată”.

Proiecte pilot precum Coastwise au fost lansate pentru a pregăti regiunile care, pe viitor, nu vor mai putea beneficia de protecție.

„Când vine vorba de construirea unei apărări, există un proces clar și un sistem de finanțare”, a explicat Sophie Day, specialistă în adaptare costieră, implicată în proiect. „Dar când vine vorba de a pierde locuri, acest sistem nu există”.

Comunități neajutorate în satul amenințat de ape

Deși proiectul își propune să stabilească măsuri aplicabile și în alte părți ale țării, unii localnici consideră că politica de retragere gestionată îi lasă fără sprijin.

Shelley Cowlin, în vârstă de 89 de ani, a văzut cum casa sa, în care a locuit timp de cinci decenii, a fost demolată în ianuarie 2026, după ce furtunile de iarnă au devastat coasta din Suffolk.

„Era o casă frumoasă, albă, pe marginea stâncii… Aveam o priveliște fantastică”, a povestit Shelley pentru AFP din satul Thorpeness, unde zece case au fost deja demolate din octombrie 2025.

Un zid de pe proprietatea ei a fost distrus de o furtună, gabioanele „au plutit departe”, iar poarta „se balansa… Foarte trist”.

Shelley a criticat guvernul pentru lipsa compensațiilor: „Nu îți dau niciun ban”. În timp ce vorbea, un buldozer demola o altă casă din satul turistic, unde autoritățile au recomandat retragerea în locul construirii de noi apărări.

Fiul său, Simon Carrick Cowlin, a descris sentimentul de incertitudine care domină comunitatea: „Când îmi vine rândul? … Este un spațiu groaznic în care să trăiești”.

Consiliera locală Katie Graham a recunoscut că orice apărare construită până acum sau în viitor „nu poate decât să încetinească eroziunea, nu să o oprească”. Ea a subliniat, de asemenea, nevoia de mai multe fonduri și sprijin guvernamental: „Este o situație foarte urgentă”.

O abordare „înțeleaptă și vizionară”

Locuitorii din Thorpeness observă cum furtunile devin din ce în ce mai puternice, iar cercetătorii avertizează că schimbările climatice vor intensifica astfel de fenomene extreme.

„În Marea Britanie, avem tendința să spunem: Vom lăsa marea să ia ce vrea”, a spus Craig Block, barcagiul unui lac din Thorpeness.

Nicholas Millor, un alt localnic, a descris situația drept „o perioadă traumatică” pentru micul sat de 130 de locuitori și zeci de case de vacanță. Comunitatea trebuie să se pregătească „pentru un viitor mult mai incert și instabil”, a adăugat el. „Ceea ce trăiește acum Thorpeness este un microcosmos, un exemplu a ceea ce multe alte comunități vor experimenta”.

Cu toate acestea, experții subliniază că apărările tradiționale costisitoare nu vor rezolva problema eroziunii. Proiectele de adaptare precum Coastwise sunt esențiale pentru a ajuta comunitățile să se retragă de pe linia de coastă.

Potrivit lui Robert Nicholls, cercetător în adaptarea la schimbările climatice, politica guvernului britanic este „deliberat experimentală” și „aplicarea acestor idei în alte părți este o idee bună”.

„Se încearcă învățarea a ceea ce se poate și nu se poate face. Se încearcă inovarea”, a explicat profesorul de la Universitatea East Anglia.

„Din punctul meu de vedere, abordarea adoptată de Marea Britanie este foarte rațională… Cred că este o decizie înțeleaptă și vizionară”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Peste 1.700.000 de români vor câștiga 25,9 lei pe oră de la 1 iulie 2026
Știri România 10:01
Peste 1.700.000 de români vor câștiga 25,9 lei pe oră de la 1 iulie 2026
Erori grave ale procurorilor în dosarul Potra - Georgescu. Motivele pentru care au fost anulate 53 de pagini din rechizitoriu și 21 de declarații
Exclusiv
Știri România 10:00
Erori grave ale procurorilor în dosarul Potra – Georgescu. Motivele pentru care au fost anulate 53 de pagini din rechizitoriu și 21 de declarații
Parteneri
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
Fanatik.ro
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

De ce nu mai merge Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan, pe timpul filmărilor „Insula Iubirii” 2026. „Ne-am fi dorit enorm”
Stiri Mondene 10:26
De ce nu mai merge Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan, pe timpul filmărilor „Insula Iubirii” 2026. „Ne-am fi dorit enorm”
Andreea Bălan, în mijlocul unui scandal la Eurovision România 2026. Cum a răspuns artista trupei HVNDS
Stiri Mondene 09:45
Andreea Bălan, în mijlocul unui scandal la Eurovision România 2026. Cum a răspuns artista trupei HVNDS
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
ObservatorNews.ro
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Mediafax.ro
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Un tată și fetița lui de 3 ani și-au pierdut viața în localitatea Negreni, în urma unui impact violent între două autoturisme și un autotren
KanalD.ro
Un tată și fetița lui de 3 ani și-au pierdut viața în localitatea Negreni, în urma unui impact violent între două autoturisme și un autotren

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
Fanatik.ro
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața