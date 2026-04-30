Traseu prin arii protejate Natura 2000. Modificări în zona Azuga

Linia feroviară ce leagă Brașovul de Predeal traversează două situri protejate Natura 2000: Bucegi și Postăvaru.

În acest context, autoritățile de mediu au emis un ghid pentru evaluarea impactului asupra mediului, cerând o analiză detaliată a presiunilor și amenințărilor asupra habitatelor și speciilor protejate.

Documentul solicită inclusiv identificarea altor proiecte care ar putea genera efecte cumulative asupra acestor zone, informează Biz Brașov.

Conform informațiilor publicate de Direcția Județeană de Mediu Brașov, proiectul a suferit modificări semnificative, în special în zona Azuga.

Aici, vor fi realizate conexiuni între liniile principale care vor intra într-un nou tunel de aproximativ 10 kilometri, destinat să ocolească stațiunea Predeal.

Această intervenție se desfășoară pe o lungime de 505 metri și o suprafață de 2,356 de hectare, în extravilanul orașului Azuga, județul Prahova.

Licitație în 2026, lucrări abia după 2029

Deși Ministerul Transporturilor și CFR Infrastructură au anunțat în repetate rânduri importanța strategică a modernizării acestui tronson, care ar permite trenurilor de călători să atingă viteze de până la 160 km/h, iar celor de marfă 120 km/h, perspectivele rămân îndepărtate.

Conform Biz Brașov, licitația pentru execuție ar putea fi lansată în 2026, însă lucrările nu vor începe mai devreme de 2029, având în vedere că proiectul nu mai poate beneficia de fonduri din actualul exercițiu financiar european 2021-2027. Costul total al investiției este estimat la 1,8 miliarde de euro.

Viteze mai mari, traseu mai scurt

În prezent, trenurile pe ruta Predeal-Brașov circulă cu viteze reduse, între 50 și 100 km/h, în funcție de porțiunea de drum. Proiectul prevede crearea unor segmente care să permită viteze de până la 200 km/h între Azuga și ieșirea din noul tunel.

De asemenea, distanța traseului feroviar pe secțiunea Câmpina-Brașov va fi redusă cu 4,88 de kilometri, ceea ce ar contribui semnificativ la scurtarea timpilor de călătorie.

Pe secțiunea dintre tunel și stația Dârste, viteza va fi de 80 km/h, iar între Dârste și intrarea în Brașov, trenurile vor putea circula cu până la 160 km/h pe porțiunile drepte. Totuși, o curbă existentă va limita viteza la 80 km/h pe o porțiune scurtă.

