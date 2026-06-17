Pe hârtie, proiectele finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării promiteau 24 de utilaje de construcție și crearea unei unități de servicii pentru dezvoltarea unor activități economice. În teren însă, Libertatea a găsit terenuri părăsite, o rulotă veche şi autoturisme abandonate.

Plăcuțele cu cele două proiecte se află pe terenurile deținute de un fost inspector din cadrul Consiliului Județean Tulcea, instituție care a girat milioane de euro ani la rând uneia dintre companii pentru întreținerea și deszăpezirea drumurilor județene.

Acționara companiilor îl numea „fratele” ei pe Marian Ghiveciu

Mega Edil Logistics SRL şi Mega Edil SRL sunt conduse în acte de Mihaela Florea, originară din județul Buzău.

Mihaela Florea

Aceasta este apropiată de Marian Ghiveciu, fost deputat PSD de Buzău în perioada 2008-2012 şi fondatorul uneia dintre companii. Pe internet, Florea îl numeşte pe Ghiveciu „fratele” ei.

Marian Ghiveciu

La jumătatea anului 2018, cele două firme au obținut fonduri europene pentru proiectele desfăşurate în județul Tulcea, prin mecanismul ITI, menite să dezvolte regiunea.

Ambele investiții trebuiau să se termine în aceeași zi, pe 30 aprilie 2022.

În loc de o unitate de servicii, am găsit autoturisme vechi şi un container

Libertatea a mers la fața locului pentru a verifica și ce a rămas în urma investițiilor asumate de societățile din grupul Mega Edil.

La prima adresă, singurul indiciu al existenței proiectului este o placă informativă amplasată la intrare. Acolo ar fi trebuit să vedem o unitate de servicii dotată cu 13 utilaje de construcție, investiția totală fiind evaluată la peste 8,8 milioane de lei.

Realitatea din teren arată însă diferit. În locul buldoexcavatoarelor și miniîncărcătoarelor, am găsit un container și un teren cu vegetația crescută necontrolat.

Terenul unde ar fi trebuit să fie utilajele de construcție

Mai multe autovehicule erau abandonate pe marginea proprietății, unele fără numere de înmatriculare.

Mașinile abandonate pe terenul unde ar fi trebuit să găsim o unitate cu echipamente funcționale

Nu este vizibil niciun semn al investiției descrise pe panoul de informare și nicio urmă a echipamentelor care ar fi trebuit să deservească activitatea finanțată.

O rulotă veche, în loc de utilaje de construcție

A doua locație se află pe aceeași stradă, la doar câteva zeci de metri distanță. Potrivit informațiilor de pe hârtie, acolo ar fi trebuit să se implementeze un proiect cu 11 utilaje specifice activităților de construcție.

La momentul vizitei, pe teren nu se afla însă niciunul dintre acestea.

În schimb, proprietatea era ocupată de o rulotă veche, înconjurată de vegetație crescută necontrolat, semn că spațiul nu mai fusese utilizat de mult timp.

Placa cu proiectul din fonduri UE este montată pe rulota din interiorul curții

Doar pancarta lipită de rulotă amintea de proiectul finanțat din fonduri POR, care ajungea la o valoare totală de peste 8,8 milioane de lei.

Pe cele două terenuri nu au putut fi văzute utilajele, conform imaginilor satelitare din perioada de implementare și lunile care au precedat data de finalizare.

Imagine din satelit din septembrie 2022, la câteva luni de la finalizarea proiectelor

Proprietarul terenurilor este un fost inspector al CJ Tulcea

Gheorghe Chermăneanu a activat până în 2018 ca inspector superior în cadrul Consiliului Județean (CJ) Tulcea. Acesta era responsabil de verificarea stării drumurilor județene și a intervențiilor pentru deszăpezirea zonei de est a județului.

Gheorghe Chermăneanu

Mega Edil SRL a gestionat în ultimii ani întreținerea și deszăpezirea drumurilor din județul Tulcea, perioadă în care a primit zeci de milioane de euro de la administrația județeană.

La sfârșitul anului 2014, Chermăneanu se arăta mulțumit într-un interviu de activitatea companiei din Buzău, deși cu nici o săptămână în urmă, două camioane au rămas împotmolite în nămeţi într-o localitate din județul Tulcea, conform Digi24.

„Acum trei ani, lucrurile au fost mult mai rele, deoarece nu ne cunoaşteau judeţul, firma câştigătoare fiind din judeţul Buzău. Acum, după cum aţi observat şi dumneavoastră, desfăşoară o activitate bună”, a declarat pe atunci fostul inspector.

Companiile s-au folosit gratuit de terenurile fostului inspector

La aproximativ doi ani distanță după ce a plecat din CJ Tulcea, fostul inspector a înregistrat la cadastru două terenuri extravilane cu o suprafață totală de peste 4.700 mp, ambele situate în municipiul Tulcea pe aceeași stradă.

În anul următor, pe 11 mai 2021, Gheorghe Chermăneanu și Mega Edil AG SRL (fosta Mega Edil SRL) au încheiat un contract de comodat cu acesta pentru una din suprafețe.

Chermăneanu nu s-a ales cu niciun ban din această înțelegere.

Contractul pentru terenul de 1.396 mp pus la dispoziția firmei Mega Edil SRL complet gratuit

În aceeași zi, fostul inspector a mai semnat un alt contract de comodat pentru cealaltă suprafață, de data aceasta cu Mega Edil Logistics SRL.

Contractul pentru celălalt teren de 3.346 mp oferit gratuit companiei Mega Edil Logistics SRL

Documentul ajuns în posesia Libertatea indică faptul că pe toată durata contractului, şi cea de-a doua firmă s-a folosit de terenuri fără să achite niciun leu.

Ambele contracte vizau acelaşi scop: deschiderea unor puncte de lucru. Valabilitatea celor două înțelegeri era de câte 5 ani de la data semnării.

L-am întrebat pe Gheorghe Chermăneanu de ce a pus gratuit la dispoziția firmelor din grupul Mega Edil cele două terenuri și, în condițiile în care a constatat că suprafețele nu erau utilizate conform prevederilor contractuale, de ce nu a solicitat încetarea contractelor de comodat.

Până la publicarea acestui material, Gheorghe Chermăneanu nu a transmis un punct de vedere.

Una din investiții trebuia să se desfășoare în alt oraș

Unul dintre proiectele finanțate din fonduri europene indica orașul Babadag, din județul Tulcea, drept punct de lucru, potrivit documentelor consultate de Libertatea.

Informația este susținută și de un contract de comodat încheiat de Mega Edil SRL la 28 iunie 2018 pentru un teren de 2.000 de metri pătrați situat în Babadag. Documentul menționează că amplasamentul se află pe strada Valea Teilor, fără să indice un număr aferent.

Libertatea a verificat întreaga arteră, însă nu a găsit utilajele de construcții care ar fi trebuit să deservească investiția și nici panourile obligatorii de informare privind proiectul finanțat din fonduri europene.

Strada din Babadag pe care se află terenul închiriat de Mega Edil

Întrebată unde se află cele 24 de utilaje de construcție și de ce o parte din echipamente nu au fost regăsite în Babadag, Mihaela Florea nu a răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Ministerul Fondurilor Europene ascunde contractele de finanțare

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele derulate de firmele din grupul Mega Edil, Libertatea a solicitat contractele de finanțare care au stat la baza celor două investiții.

Ministerul Fondurilor Europene a refuzat însă să pună documentele la dispoziție, invocând clauze de confidențialitate și prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, deși la mijloc sunt bani publici, obținuți prin finanțare europeană.

În răspunsul transmis, reprezentanții ministerului au indicat două linkuri unde ar fi trebuit să poată fi consultate modelul de contract și informații suplimentare despre proiecte.

Ambele adrese erau însă nefuncționale la momentul verificării.

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