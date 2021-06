Cum sună orașul în care te-ai născut? 12 liceeni construiesc harta sonoră pentru Piatra Neamț

„Orașul polifonic. Cronici corale ale prezentului” este proiectul a patru oameni de cultură din România care își doresc să-i învețe pe 12 liceeni din Piatra Neamț cum să realizeze un documentar despre viața orașului în care cresc și se formează.

Înscrierile s-au deschis astăzi, 1 iunie, iar workshopurile vor avea loc începând cu data de 1 iulie.

Afișul proiectului „Orașul polifonic”

„Pentru a ne convinge că merită selectați, se va ține cont de disponibilitatea de a participa la toate etapele procesului de lucru, curiozitatea față de subiecte care țin de cotidian, dorința de a lucra într-o echipă multidisciplinară și deschiderea pentru a-și folosi vocea în cadrul reprezentațiilor”, spun organizatorii proiectului.



Harta sonoră a orașului



Pe 20 iunie vor fi anunțați cei 12 elevi selectați, care, timp de 11 zile, începând cu luna iulie, vor fi pregătiți de patru traineri să descopere istoriile și planurile oamenilor din jurul lor.



„Elevii selectați vor explora orașul prin interviuri și înregistrări audio de teren, pe care le vor arhiva în ceea ce urmează să devină harta sonoră a orașului, accesibilă pe platforma Orașului Polifonic. Apoi vor lua parte la un proces de compoziție, în cadrul căruia se vor familiariza cu metode performative pentru ca în final să creeze un moment coral care va fi prezentat ca flashmob în trei dintre spațiile publice cele mai frecventate ale orașului”, se arată în anunțul de înscriere.



Cine sunt trainerii care îi vor ghida pe liceeni



Toți cei patru antrenori provin din Piatra Neamț, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care proiectul se desfășoară în orașul de pe valea Bistriței.



Alina Manolache, regizoare

„Piatra Neamț e orașul care mi-a dat o identitate: prin părinți, prin prieteni și colegi, prin profesori, prin locurile care m-au găzduit, m-au format, mi-au stârnit întrebări și prilejuit întâlniri”, spune regizoarea și producătoarea de film documentar Alina Manolache.

Mi-am dorit ca relația mea cu orașul să nu rămână strict legată de trecut. Mi-am dorit să mă implic, să dau ceva înapoi, să aduc prieteni vechi la aceeași masă și să ne reconectăm cu orașul așa cum este el azi. Așa a apărut Orașul Polifonic.

Alina Manolache, regizoarea și producătoarea de film documentar:

Cineasta, în vârstă de 31 de ani, este autoarea unor filme de festival, precum „End of Summer” (2016) și „Lost Kids on the Beach”/ „Copii pierduți pe plajă” (2020), și a fost nominalizată de revista britanică „Filmmaker” în top 5 regizoare de la Festivalul de Film Documentar de la Amsterdam.



Munca elevilor se va regăsi pe o platformă digitală



Miza principală a proiectului este de a crea o oportunitate de dialog și reflecție asupra realităților care definesc viața comunității din Piatra Neamț, cu bune și cu neajunsuri, spun organizatorii.



„Am început călătoria mea muzicală din acest oraș și pot să spun că sunt profund legat de tot ce îl înconjoară. Începând cu munții și pădurile care-i sunt scut și poate continuând cu gara care te poartă spre următorul peron din viață”, spune Ciprian Iacob, trainer în „Orașul polifonic” și compozitor de muzică de film.



Ciprian Iacob

Cu o experiență de peste zece ani, Iacob a creat muzică pentru spectacole de teatru de referință, precum „Frontal”, în regia Geaninei Cărbunariu, iar compozițiile sale au fost promovate în cadrul unor festivaluri internaționale din Londra, Glasgow, Cannes, Los Angeles și New Dehli.



Cei 12 liceeni vor fi ghidați și de Otilia Badea, membru în comunitatea de muzicologi din Centrul și Estul Europei și cercetătoare implicată în diverse proiecte muzicale, educaționale și culturale, precum și de Jo Brăilescu, cofondatoare a Centrului Educațional de Arte performative CEVA.



