Aproape ca în „Misiune Imposibilă”

Este vorba despre proiectul punctelor de colectare pe fracții, care, în opinia lui Ciprian Ciucu, este aproape ca în filmul „Misiune Imposibilă”.

„Să vă povestesc epopea fabuloasă a punctelor de colectare pe fracții. Acelea ÎNCĂ nefuncționale. Un amestec de birocrație, interese și bani mulți pe o piață neconcurențială”, a scris joi, 25 septembrie, primarul Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Primarul Sectorului 6 din București arată că, din punct de vedere al gradului de dificultate, „probabil este cel mai birocratic proiect din Europa”.

„Simplu de executat, dar d.p.d.v. BIROCRATIC este aproape ca în filmul Missiune Imposibilă, atunci când trebuie să se alienieze toate schemele posibile ca să îşi atingă Ethan Hunt obiectivele. Dar viaţa bate filmul. M-a pus dracu să zic că se poate şi să salvăm prin acest proiect vreo 120 de milioane de lei, bani europeni destinaţi României (mai multe programe de finanţare pe cadrul financiar trecut, mai mult proiecte, dar pentru a simplifica explicaţiile nu mai detaliez)”, spune primarul.

„Eram în ultimul an pană se încheia cadrul financiar, banii europeni erau acolo, şi aşa mi-a venit ideea că putem scăpa de ghenele mizerabile şi putem începe să colectăm separat, să deviem de la groapă, pentru că ne costă enorm şi depozitarea şi amenzile, zeci de milioane de lei. Şi să continuăm să ne civilizăm. Nu luase nimeni acei bani pentru că ştiau cât de greu este şi nu au avut inconştienţa sau idealismul meu din 2021”, a mai adăugat el.

Ciprian Ciucu precizează că şi-a propus să facă 1000 şi a trimis oamenii în teren să identifice locurile, „nu prea aproape de bloc, nu prea departe, să nu fie reţea de termoficare, de gaz, de electricitate, să nu fie un arbore, să nu fie nu ştiu ce”.

Proiectul celor 1000 de sarcini

El mai povestește că proiectul a fost scris și că s-a primit finanțare, dar că nu s-a așteptat nicio secundă la ceea ce a urmat:

„Am facut 1000 de intabulari, am luat 1000 de avize de la DSP, 1000 de la Agentia de Mediu, 1000 de la Termoenergetica, 1000 de la Distrigaz, 1000 de la Enel şi alte mii de pe la alţii. Am făcut 1000 de intabulări şi 1000 de proiecte tehnice. Am semnat 1000 de Certificate de Urbanism si am emis 1000 de autorizaţii de construire. Ca să respectăm legea, acum avem, la propriu, un camion de hârtii. După fiecare a trebuit să aşteptam. Aşa este Bucureştiul construit de comunişti: dens şi cu multe reţele”, mai spune primarul Sectorului 6”.

Iar aceste lucruri nu s-au întamplat „deodată”, ci „în calupuri de zeci şi sute pe parcursul a doi ani”.

„Unele erau dependente de altele. Ca sa primesti un aviz trebuia să fi luat altul înainte. (…) Am făcut licitaţii, am atribuit contractele de execuţie. Ca să iei banii europeni, trebuia să ai delegat serviciul de a ridica gunoiul de la populaţie unui operator. “Delegarea” este o procedura de achiziţie în sine. La noi, în Sectorul 6, serviciul de ridicare este operat de către URBAN de peste 25 de ani!!! Din 1999! Şi evident, ne-am apucat să scoatem la licitaţie delegarea serviciului: am început pregătirile în 2021. Cu regulament nou, cu analiza cantitaţilor, cu studiu de oportunitate, cu vot în Consiliul Local, CA LA CARTE!”, afirmă Ciucu.

El mai precizează că în 1999 nimeni nu a prevăzut colectarea pe 4-5 fracţii.

„Plus că, dacă îi dai în admnistrare infrastuctua (punctele sub şi supra-terane) unui operator fără licitaţie (URBANului cu care avem contract de ex.), e ajutor de stat şi pierzi banii europeni şi îţi dă Consiliul Concurenţei amendă, sau te cauta DNA-ul. Da, e ca la nebuni”, adaugă el.

Contestații în urma licitației

„După ce pregătim totul, în aprilie 2022 scoatem la licitaţie delegarea serviciului de colectare de la populaţie. Şi evident că au apărut contestaţiile, ne-am judecat, CNSC-ul a luat în mod de neînţeles pentru mine, partea operatorilor care aveau intersul de a bloca procesul: pentru prima dată într-un sector din Bucureşti se delega serviciul pe baza unei licitaţii transparente, clare. Am pierdut şi la curtea de apel”, spune edilul.

El explică și care a fost motivul pentru care a pierdut în instanță: „Stupid: că de ce am licitat deodată cu colectarea şi sortarea. Păi daia, ca aşa a fost strategia noastră perfect legală şi concurenţială: existau suficient de multi operatori care sa vina în consorţii. Legea ne obliga să avem şi sortare”.

Lgătura cu Primăria Capitalei și ce prevede Legea

S-a constatat apoi că Primăria Municipiului București (PMB) nu mai avea contract de tratare şi depozitare, spune Ciucu.

Primarul prezintă şi ce prevede Legea: „ca să ai contract de cu un operator care să RIDICE gunoiul, trebuie mai întâi să ai contract cu un alt operator care să îl SORTEZE! Ca să îi zici unde/la cine să îl ducă la sortare; ca să ai contract cu un operator care să sorteze, îţi trebuie un contract cu un operator care să îl TRATEZE MECANICO-BIOLOGIC. Ca să îi zici unde să ducă fracţia care rămâne în urma sortării; ca să ai un contract de tratare mecanico-biologică îţi trebuie un contract de DEPOZITARE, cu o groapă sau de ELIMINARE cu un incinerator”.

Iar de tratare şi depozitare se ocupa, prin lege PMB.

„Pentru că PMB este proprietarul deşeurilor, NU sectoarele! Şi acolo lucrurile nu se mişcau. În urma mai multor întâlniri primarii sectoarele convin să creeze un ADI înte ei + PMB şi acest ADI să preia responsabilitatea tratării şi a depozitării de la PMB. Primarul General îşi dă acordul, astfel Consiliul General votează un proiect prin care delegă aceste responsabilităţi (tratar şi depozitare) la Sectoare. Apoi, consiliile Locale ale sectoarelor, deleagă responsabilităţile la acest ADI”, declară edilul.

Vă daţi seama cât de importantă este problema? La acea vreme doi primari USR (S1 si S2), trei independenti (PMB, S3 şi S5), un PSD-ist (S4) şi un liberal (S6) se pun de acord să facă ceva împreună toţi! (…) Da, pe termen scurt, acest ADI A REUŞIT să facă fel şi fel de proceduri ca noi toţi să avem unde duce gunoiul (tratare şi depozitare)”, a continuat acesta.

Primarul Ciprian Ciucu a oferit și concluzia: „Deci: noi, Sectorul 6 nu puteam face licitaţia pentru a delega serviciul de SORTARE până când nu s-a înfiinţat ADI, şi până când ADI nu a făcut procedurile din aval, ca să putem pune noi în caitul de sarcini unde pleacă şedeurile rămase de la sortare. (Sortare = Prim. de Sector)”.

Alte contestații. Birocrația proiectului continuă și în prezent

În cele din urmă, în primăvara anului 2025, a fost, reluat procesul de achiziţie pentru delegarea serviciului de ridicare unui operator, care să opereze aceste puncte de colecatare pe 4 fracţii. Dar au reînceput contestațiile.

„Alt regulament, alte cantitaţi, alte studii, alte caiete de sarcini şi alte proceduri de achiziţii ca să iei un consultant bun care să te ajute. Transparent, calculat, CA LA CARTE. Evident, contractul este mare, interesele operatorilor sunt mari şi încep iarăşi contestaţiile. Am suspendat procedura pana se judecă la CNSC, o vom relua în curând”, afirmă Ciucu.

De este este contestată procedura la nesfârșit? „Unii au interesul ca acest contract să nu se atribuie şi să continue situaţia de astăzi. Contestă pe rând, în cascada. Rezolv un proces, începe altul. Până acum AM CÂŞTIGAT, CNSCul de azi ne-a dat dreptate. Dar vor cere alte si alte amânări şi vor mai fi cu siguranţă procese în justiţie”, afirmă Ciucu.

Concluzia? Punctele de colectare pe fracții sunt încă nefuncționale!

„Ştiu că sunteţi nemulţumiţi că nu sunt încă nefuncţionale, ştiu că presa se sesizează, dar ţineţi minte: cel mai nemulţumit şi mai frustrat eu sunt! Pentru că vreau să ne civilizăm şi să scăpăm de mizeriile de tomberone împuţite de pe lângă blocurile noastre. Şi NU mă las, am ajuns deja prea departe!”, a conchis Ciucu.