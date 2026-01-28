„Și noi suntem victime!”

Jacques și Jessica Moretti (40 de ani) își învinovățesc angajații pentru incendiul mortal. Aceștia susțin că angajații au blocat o ieșire de serviciu și au folosit jeturi de apă. „Și noi suntem victime”, a declarat bărbatul născut în Corsica, în timpul interogatoriului.

Noi mărturii și fotografii obținute de ziarul german Bild aduc însă acuzații grave asupra cuplului care conducea barul.

„Am filmat tacuri de biliard care păreau să susțină spumă acustică”, a povestit Quentin H. (18 ani) după vizita sa din 13 decembrie.

„Foloseau tacuri pentru a fixa spuma pe tavan”

Două săptămâni mai târziu, problema cu tavanul încă nu fusese rezolvată. Samuel M. (29 de ani) relatează: „Am observat imediat că spuma forma un fel de val. De fapt, spuma nu era fixată corect de tavan, ci atârna în jos”.

Chelnerița Louise L. (25 de ani) a fost, de asemenea, interogată de anchetatori cu privire la faptul dacă s-au efectuat reparații la tavan la mijlocul lunii decembrie, tavan care s-a aprins în ajunul Anului Nou din cauza scânteilor din sticlele de șampanie. „Da, îmi sună cunoscut. Am văzut că foloseau tacuri de biliard pentru a fixa spuma pe tavan”, a confirmat ea.

O imagine dintr-un videoclip filmat în 2025; angajații folosind tacuri de biliard pentru a reatașa panourile de spumă la tavan! Foto: TG3

„Este român și a lucrat cu mine la mine acasă, în Bonifacio, în Corsica, între 2008 și 2010”

Anchetatori au fost interesați și de personalul pe care Moretti îl angajase ilegal în timpul renovării barului, pentru care a fost amendat cu 1.000 de franci elvețieni, circa 1.080 de euro, în 2016.

Bărbatul i-a renovat casa din Corsica lui Jacques Moretti. L-a chemat să-l ajute și la Crans-Montana.

„Este român și a lucrat cu mine la mine acasă, în Bonifacio, Corsica, între 2008 și 2010”, a spus proprietarul restaurantului.

Renovările din 2015, care au inclus montarea unui tavan extrem de inflamabil și îngustarea scării, sunt acum în centrul anchetei.

Aceste modificări au contribuit la propagarea rapidă a incendiului și la dificultățile de evacuare, ceea ce a avut consecințe tragice pentru clienții aflați în local, a notat presa helvetă în ultima lună.

Scara, de la 3 metri lățime la un metru!

Localul „Le Constellation” a fost preluat în 2015 de Jacques și Jessica Moretti, care au efectuat lucrări de renovare fără a respecta normele de siguranță.

Scara a fost îngustată, de la 3 metri lățime, la 1 metru, iar plafonul a fost izolat fonic cu un material care a luat foc în noaptea tragediei.

Scara îngustă a devenit o capcană mortală. Foto: Blick

Acum 10 ani, Jacques Moretti a prezentat cu mândrie transformarea unui „salon de ceai oarecum demodat” în barul la modă „Constellation”. „Jacques, la cârmă”, se arată în legenda de sub o fotografie de pe Facebook, pe o pagină veche a clubului, disponibilă după accident, dar ștearsă între timp.

În altele, el însuși supraveghea lucrările de excavare la scările care duc din subsol. Albumele foto, a observat 24heures, dezvăluiau natura artizanală a lucrării. Nicio firmă identificabilă, niciun echipament de protecție: imaginile sugerează o renovare realizată cu resurse limitate, posibil interne.

Localul a luat foc și în 2024, acuză avocatul reclamanților

În dosar avocatului reclamanților, Sébastian Fanti, sunt peste 100 de e-mailuri de la martori și supraviețuitori, care relatează, printre altele, despre un incendiu în bar în 2024, cauzat tot de scântei!

Presa italiană a scris că patronii clubului au vrut să fugă din Elveția cu un avion privat. Cuplul a negat acuzația.

Viața lui Jacques Moretti a fost marcată de controverse, inclusiv condamnări pentru proxenetism și fraudă. El a investit în afaceri precum cluburi de striptease și restaurante, dar stilul său de viață extravagant, cu achiziții precum un Maserati, a atras critici.

Jacques Moretti a achiziționat clădirea barului „Le Constellation” pentru 1,6 milioane de franci elvețieni (1,7 milioane de euro). Renovarea barului a costat 342.000 de franci (367.000 de euro), iar familia sa a investit semnificativ în imobiliare în regiunea Lens, Elveția.

Totuși, citând Le Temps, Blick a scris că soții Moretti și-au finanțat cea mai mare parte a averii prin credite ipotecare. Aveau datorii de 4 milioane de franci, circa 4,3 milioane de euro, în momentul incendiului din barul din Crans-Montana.

Cauțiunea pentru Jacques Moretti, de 200.000 de franci elvețieni, circa 218.000 de euro, a fost plătită, se pare, dintr-un cont bancar din Dubai, Emiratele Arabe Unite, a scris Blick.



