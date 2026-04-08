Disputa dintre vecini a ajuns în instanță din cauza unui motan

Conflictul dintre Dominique Valdes, o pictoriță de 65 de ani, și vecinul său pensionar a ținut prima pagină a presei locale în ultimii doi ani. La mijlocul disputei s-a aflat Remi, motanul portocaliu al femeii, care obișnuia să viziteze grădina vecinului pentru a-și face nevoile și, conform plângerii, chiar să urineze pe o husă de pilotă din casa acestuia.

În iulie 2024, vecinul a decis să o dea în judecată pe Valdes, iar pe 17 ianuarie 2025, Tribunalul Civil din Beziers a pronunțat o primă sentință. Proprietara lui Remi a fost obligată să plătească 450 de euro despăgubiri, să suporte 800 de euro pentru cheltuieli de judecată și să ia măsuri pentru a împiedica motanul să mai pătrundă pe terenul vecinului. În caz contrar, risca penalități de 30 de euro pentru fiecare zi de întârziere.

Judecătorii reduc amenda și invocă „natura pisicilor”

Totuși, în vara lui 2025, vecinul a reclamat că motanul continua să sară gardul dintre proprietăți și a cerut „lichidarea” amenzilor. Tribunalul a analizat imaginile aduse ca probă, dar judecătorul a decis că acestea confirmă prezența lui Remi pe terenul vecinului doar pentru 12 zile. Prin urmare, penalitățile au fost reduse la 100 de euro.

Instanța a recunoscut dificultatea proprietarei de a controla complet comportamentul natural al pisicii sale. „Nu este posibil să împiedici un comportament inerent naturii pisicilor și în afara controlului așteptat în mod rezonabil de la stăpânii lor fără a recurge la măsuri susceptibile de a dăuna bunăstării pisicii”, a explicat judecătorul.

Cu toate acestea, Dominique Valdes rămâne obligată să ia măsuri pentru a preveni pătrunderea pisicii pe terenul vecinului. Judecătorul a precizat că acesta are dreptul să inițieze noi acțiuni legale dacă situația persistă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE