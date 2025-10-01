„Se aprobă acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor care au suferit prejudicii provocate de arbori sau arbuști situați pe domeniul public, dezrădăcinați sau rupți ca urmare a gradului de îmbătrânire sau în contextul unor fenomene naturale, avarii cauzate de căderi de copaci sau crengi în urma furtunilor, trăsnetelor, viscolului, ploii înghețate, grindinei, zăpezii, vântului puternic sau altor fenomene meteorologice severe, precum și pagube produse de blocuri de gheață căzute de pe acoperișurile clădirilor aflate în administrarea sectorului 2” scrie în actul normativ, notează Agerpres.

Despăgubirile vor fi acordate doar proprietarilor de mașini care dovedesc că aveau RCA și ITP valabile la momentul producerii pagubei. Nu se vor da despăgubiri pentru mașinile parcate ilegal, pe trotuare, spații verzi sau alte zone unde staționarea este interzisă prin lege.

Despăgubirea se calculează pe baza devizului de reparație de la un service autorizat de RAR și a devizului inițial de constatare a daunelor, ambele aprobate de autoritatea locală.

Producerea pagubei trebuie anunțată la poliție sau ISU în cel mult 48 de ore de la eveniment, iar cererea de despăgubire, cu actele justificative, poate fi depusă în maximum 72 de ore de la producerea pagubei.

