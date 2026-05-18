Balenele din Groenlanda, care pot trăi până la 200 de ani, sunt protejate de cancer și alte boli asociate îmbătrânirii datorită unei proteine speciale, denumită CIRBP.

Cercetătorii de la Universitatea din Rochester au descoperit că această proteină are un rol crucial în repararea ADN-ului.

Experimentând cu celule umane și musculițe de oțet, ei au demonstrat că proteina îmbunătățește semnificativ repararea ADN-ului și prelungește durata de viață a organismelor.

CIRBP este activată de temperaturile scăzute ale habitatului arctic, unde balenele trăiesc la o temperatură corporală de 33,8°C.

Oamenii de știință explorează metode de a crește nivelul acestei proteine la oameni, inclusiv prin dușuri reci, pentru a prelungi durata de viață și a preveni bolile asociate îmbătrânirii.

Balenele din Groenlanda, unele dintre cele mai longevive mamifere de pe glob, pot trăi până la 200 de ani fără să fie afectate de cancer sau alte boli asociate îmbătrânirii, potrivit studiului publicat în revista Nature.

Cercetătorii de la Universitatea din Rochester, SUA, au descoperit că secretul longevității acestor giganți arctici constă într-o proteină specială, denumită CIRBP.

Ce este proteina CIRBP și rolul său

CIRBP este o moleculă esențială în repararea rupturilor duble ale ADN-ului, unul dintre cele mai grave tipuri de deteriorări genetice. Aceste rupturi sunt frecvent asociate cu apariția cancerului și scurtarea duratei de viață la multe specii, inclusiv la oameni.

Studiul arată că balenele din Groenlanda dispun de un nivel de 100 de ori mai mare al acestei proteine decât orice alt mamifer. Conform cercetătorilor, celulele balenelor funcționează preventiv: în loc să distrugă celulele canceroase deja formate, acestea împiedică apariția lor.

Într-un experiment, oamenii de știință au adăugat versiunea „specifică balenelor” a proteinei CIRBP în celule umane și în cele ale musculiței de oțet (Drosophila).

Rezultatele au fost remarcabile: repararea ADN-ului a fost semnificativ îmbunătățită, iar musculițele au trăit mai mult.

Legătura dintre frig și longevitate

Un alt factor important care contribuie la longevitatea balenelor din Groenlanda este temperatura scăzută a habitatului lor.

Proteina CIRBP este extrem de sensibilă la frig, iar viața în apele înghețate ale Arcticii și temperatura corporală mai scăzută decât la oameni (33,8°C, comparativ cu 36,6°C) favorizează producția acestei proteine.

„Dacă scădem temperatura doar cu câteva grade, celulele încep să producă mai multă proteină CIRBP”, explică profesorul de biologie Andrei Seluanov.

Perspective pentru oameni

Oamenii de știință explorează acum metode sigure pentru a crește nivelul de CIRBP la oameni. În timp ce tehnologiile de inginerie genetică sunt încă în dezvoltare, există și soluții mai accesibile, cum ar fi expunerea regulată la frig.

„Schimbarea stilului de viață, de exemplu prin dușuri reci regulate, ar putea contribui la creșterea nivelului de CIRBP și acest aspect merită investigat” – profesoara Vera Gorbunova, coordonatoarea proiectului.

Balena de Groenlanda (Balaena mysticetus) are fanoane foarte lungi, de până la 4,5 metri, cele mai lungi din regnul animal, care folosesc la filtrarea hranei bazate pe krill, plancton și pești mici. Ea nu migrează pe distanțe lungi, rămânând în regiunile arctice pe tot parcursul anului. Masculii emit cântece complexe și variate, considerate unele dintre cele mai elaborate în lumea balenelor.

Din punct de vedere al dimensiunilor, balena poate atinge între 14 și 18 metri lungime și o greutate de 75-100 tone.

Culoarea sa este neagră cu zone albicioase pe bărbie și burta inferioară. Populația sa a fost grav afectată, în trecut, de vânătoare, dar astăzi balena de Groenlanda este protejată prin tratate internaționale.





