„Această echipă este formată cu Mihai Coiciu ca director. Alături de el am clădit tot ce am realizat în această școală. Am transmis un memoriu la ISJ Constanța. Directorul în funcție este luat și dus la Liceul Pontica și nouă ne este adus un director dintr-o altă instituție. Aș dori să se țină cont de doleanța noastră și să ni se lase echipa managerială cu care am ales să lucrăm”, a declarat profesoara Claudia Dumitrache.

Profesorii merg până acolo și susțin că, dacă vor fi nevoiți, nu vor participa la ore până când autoritățile nu vor reveni asupra deciziei.

„Doamna profesoară Aurelia Năstase nu este pregătită pentru instituția noastră. Liceul nostru are director susținut de întreg colectivul. Există o continuitate, nu este vorba de a salva o școală care se prăbușește”, a declarat un alt cadru didactic.

„Am fost uimiți să fim anunțați că o doamnă profesor a fost numită director. Ne-am adunat într-un consiliu profesoral. Vrem un director 100% conform legii. E un lucru neplăcut că doamna profesoară va citi care sunt părerile noastre și totuși va veni să preia postul. Vom protesta” , a avertizat Alina Ioan, profesor de matematică.

Aurelia Năstase este profesor titular la Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Constanţa. „A obținut notă de trecere la examenul scris, dar asta nu justifică numirea sa în funcție de conducere a liceului nostru. Nota obținută la proba de interviu, probă monitorizată audio-video, care poate fi probată la orice moment, cu acordul organizatorului concursului, a fost 6,60, iar media totală obținută a fost 6,80, nota minimă de promovare a concursului fiind 7,00”, acuză profesorii de la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații în memoriul adresat IȘJ, prezentat de publicația Ziua Constanța.

În susținerea celor menționate, vă reamintim că doamna Aurelia Năstase a fost declarată respinsă conform listei cu rezultatele finale ale tuturor candidațior participanți la proba de interviu din cadrul Concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța cu nr. 7361A/ 10.12.2021, pagina a șasea, poziția a opta de pe pagina respectivă. Profesorii Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații:

Libertatea a încercat să-l contacteze pe Sorin Mihai, inspector școlar general al județului, pentru lămurirea situației, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre. Ulterior, a sunat reporterul, scuzându-se că e într-un Consiliu, și a promis că va reveni cu un comunicat.

