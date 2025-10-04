Ginerele lui Donald Trump merge în Egipt pentru negocieri privind eliberarea ostaticilor din Gaza

Emisarul președintelui SUA și ginerele său se deplasează în Egipt pentru negocieri cruciale privind eliberarea ostaticilor din Gaza, conform AFP. Această mișcare vine după ce Hamas a acceptat planul american de pace.

Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, vor purta discuții finale în Egipt despre modalitățile de eliberare a ostaticilor, potrivit unui oficial anonim al Casei Albe citat de AFP. Această vizită urmează apelului lui Trump către Israel de a opri bombardamentele în Gaza.

Cine este Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump

Jared Kushner este un om de afaceri american și investitor, fiind căsătorit cu Ivanka Trump, fiica lui Donald Trump. Kushner a fost considerat unul dintre cei mai apropiați și de încredere sfătuitori ai lui Trump în primul mandat, ocupând funcția de Consilier Superior al Președintelui între 2017 și 2021.

Pe lângă activitatea politică, Kushner este și un magnat imobiliar, conducând o companie fondată de tatăl său, și a fost proprietarul publicației The New York Observer. După încheierea mandatului său la Casa Albă, a fondat o firmă de investiții.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Este cunoscut și pentru implicarea sa discretă dar eficientă în strategia electorală și în administrația Trump, deși numirea sa a fost însoțită de controverse legate de nepotism și conflicte de interese.

Mesajul lui Donald Trump după ce Israelul a oprit bombardamentele

În cursul zilei de sâmbătă, Donald Trump a postat un mesaj în mediul online, prin care a atras atenția asupra faptului că Hamas trebuie să acționeze rapid și unde a avertizat că nu tolerează întârzieri.

„Apreciez că Israelul a oprit temporar bombardamentele pentru a oferi o șansă finalizării eliberării ostaticilor și a Acordului de pace. Hamas trebuie să acționeze rapid, altfel toate pariurile vor fi anulate.

Nu voi tolera întârzieri, despre care mulți cred că se vor întâmpla, sau orice rezultat în care Gaza va reprezenta din nou o amenințare. Haideți să facem asta, REPEDE. Toată lumea va fi tratată corect”, a scris președintele american, în mediul online. Recent, Donald Trump a dat un ultimatum grupării Hamas ca să accepte planul de pace propus pentru încheierea războiului cu Israel.

Israelul este gata să trimită o delegație la negocierile din Egipt

Conform presei israeliene, Israelul este gata să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuțiile privind planul de pace al lui Trump. Postul Kan a raportat că oficialii israelieni ar putea pleca în 24 de ore, în timp ce Channel 12 sugerează că negocierile ar putea începe duminică.

Deși există o mișcare diplomatică intensă, nu există încă o confirmare oficială din partea Israelului privind participarea la aceste negocieri. Situația rămâne fluidă, iar rezultatul discuțiilor ar putea avea un impact major asupra conflictului din Gaza.

Hamas a acceptat parțial planul de pace al lui Donald Trump

Hamas a acceptat parțial planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza, agreat de Israel și susținut internațional. Gruparea palestiniană a fost de acord să renunțe la putere și să elibereze toți ostaticii israelieni rămași, conform planului în 20 de puncte, însă a precizat că alte aspecte cheie necesită negocieri suplimentare cu celelalte facțiuni palestiniene pe baza unui consens internațional și a dreptului internațional.

Planul prevede încetarea imediată a luptelor, schimbul de prizonieri și retragerea treptată a trupelor israeliene din Gaza, precum și un guvern de tranziție condus de o entitate internațională. Hamas a reiterat deschiderea față de cedarea puterii către un organism politic independent.

Donald Trump a avertizat că Hamas are termen limită până duminică seara (4 octombrie ora Washingtonului) să accepte în totalitate planul, altfel amenințând cu consecințe severe. Liderii israelieni, inclusiv Netanyahu, au susținut planul și au promis o implementare fermă a primelor faze.

