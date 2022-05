Marea Britanie și Uniunea Europeană au interzis intrarea navele sub pavilion rusesc în porturile lor, cu anumite excepții, în urma invadării Ucrainei de către Rusia.

Regatul Unit a anunțat că va elimina treptat importurile de petrol rusesc până la sfârșitul anului, ceea ce a însemnat că navele sub pavilion străin care transportă mărfuri rusești încă pot face face escală în porturi pentru moment.

Greenpeace a declarat că 12 activiști au ocupat un debarcader duminică seara în zona Tamisa al Navigator Terminals din Essex, unde era de așteptat ca petrolierul Andromeda, sub pavilion grecesc, să își descarce încărcătura.

„Miniștrii au amânat interdicția asupra importurilor de petrol din Rusia până la sfârșitul anului, în ciuda sprijinului public puternic pentru măsură”, a declarat Georgia Whitaker, activistă la Greenpeace Marea Britanie.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că „nu există absolut nicio scuză pentru acțiunile perturbatoare ale Greenpeace, care sunt total inacceptabile”.

