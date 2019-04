Mii de oameni au ieșit în stradă sâmbătă seara în Tirana pentru a cere demisia premierului Edi Rama, relatează postul Deutsche Welle, citat de Mediafax. La un moment dat, unii dintre protestatari au încercat să intre în clădirea Parlamentului.

Autoritățile albaneze au ripostat și au folosit gaze lacrinogene și tunuri cu apă pentru a-i opri pe manifestanți.

Police and anti-govt protesters come face to face in Tirana.

After the crowd turned violent and broke through police cordons around the parliament building, police used tear gas to try to disperse them. pic.twitter.com/1unlrEL8vm

— Balkan Insight (@BalkanInsight) April 13, 2019