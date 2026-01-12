Reacția PSD vine după ce, o analiză a Emiliei Șercan publicată în această dimineață arată că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată.

Social-democrații sunt de părere că prin aceste acuzații de plagiat se urmărește înlăturarea lui Marinescu, imediat după ce acesta a anunțat că numirile procurorilor la parchetele de rang înalt nu vor fi influențate politic.

PSD: Acuzațiile de plagiat sunt un atac politic

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu acum, când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, se arată în comunicatul PSD.

PSD subliniază că teza de doctorat a lui Radu Marinescu a fost validată de Comisia de doctorat și de CNATDCU, instituții care au considerat că lucrarea respectă normele academice și legislația în vigoare la momentul redactării.

„Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment!”, afirmă partidul.

În același comunicat, PSD critică vehement persoana care a lansat acuzațiile de plagiat, acuzând-o pe jurnalista Emilia Șercan că „și-a plagiat propria lucrare de licență”.

Partidul își reafirmă sprijinul total pentru Marinescu, declarând că va lupta împotriva oricăror încercări de politizare a sistemului judiciar.

„Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”.

Radu Marinescu: „Nu consider” că am plagiat

O investigație publicată de PressOne arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, intitulată „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, conține text plagiat. Conform analizei, 140 de pagini din cele 247 ale lucrării, adică 56,68%, sunt copiate din alți autori.

Foto: PressOne

Contactat ieri de PressOne, Radu Marinescu a respins acuzațiile, spunând că el „nu consideră” că a plagiat.

Totodată, ministrul Justiției a susținut că și-a elaborat teza „în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat”.

Totuși, normele academice și legislația în vigoare din 2009 prevedeau clar utilizarea ghilimelelor și citarea corespunzătoare a surselor externe.

Marinescu și-a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub îndrumarea profesorului Ion Dogaru.

Cine este ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu

Radu Marinescu, care a început cariera politică în 2016 ca membru PSD și consilier local la Craiova, a intrat ulterior în Parlament ca deputat. El a fost propus pentru funcția de ministru al Justiției de Lia Olguța Vasilescu, actualul vicepreședinte al PSD.

De-a lungul carierei, Marinescu a practicat avocatura timp de 30 de ani și a fost implicat în cazuri juridice proeminente, inclusiv apărarea fostului primar al Craiovei în dosare de corupție.

Radu Marinescu l-a reprezentat în justiție și pe soțul lui Vasilescu, Claudiu Manda, într-un dosar în care Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat prescripția după 15 termene de judecată.

Deși Marinescu își apără teza invocând „normele timpului” și reputația coordonatorului său academic, investigația PressOne subliniază că, în 2009, normele academice și legea interziceau clar preluarea de conținut fără citare.