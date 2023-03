PSD spune că i-a dat afară, dar ei participă la ședințe oficiale. Cazurile Bălășoiu, acuzat că a agresat sexual un minor, și Tudorache, trimis în judecată pentru corupție

Pe deputații Aurel Bălășoiu și Dan Tudorache îi poți întâlni în fiecare zi de luni la ședința grupului parlamentar al PSD. Reuniunea săptămânală are loc de cele mai multe ori la ora 15.00, înaintea plenului din Camera Deputaților. La aceste evenimente oficiale ale grupului parlamentar participă doar membrii grupului sau deputații afiliați grupului PSD.

Site-ul oficial al Camerei Deputaților indică faptul că Aurel Bălășoiu și Dan Tudorache sunt membri ai grupului PSD.

Spre exemplu, Daniel Coarnă, care a fost exclus din PSD în aprilie 2022 pentru prezența la Ambasada Rusiei, nu mai figurează ca membru al grupului PSD. Nici Daniel Florea, fostul primar al sectorului 5, nu mai este pe lista membrilor grupului social-democrat, deoarece și-a dat demisia din partid.

Libertatea a încercat să afle dacă deputații Bălășoiu și Tudorache participă la aceste ședințe oficiale în calitate de membri de partid sau de deputați afiliați grupului parlamentar. Sau în altă calitate.

Comunicarea oficială a PSD susține că Bălășoiu a fost exclus din partid pe 1 octombrie 2022, în timp ce Tudorache este suspendat din PSD încă din noiembrie 2020.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, promitea, în decembrie 2020, că va avea o discuție cu Daniel Tudorache pentru a-i cere să renunțe la mandatul de parlamentar.

Anterior acestei declarații, tot președintele PSD afirmase că mandatul lui Tudorache nu o să fie validat de Biroul Electoral Central. Liderul PSD invoca faptul că fostul primar al sectorului 1 nu mai este membru de partid.

La peste doi ani de la aceste poziționări publice ale lui Marcel Ciolacu, ambele declarații sunt contrazise de realitate și de Daniel Tudorache. Fostul primar este deputat PSD și activează în grupul parlamentar al social-democraților.

Am fost suspendat, sau mai bine spus m-am autosuspendat două săptămâni și după aceea am revenit în PSD. Atât! Este o decizie unilaterală. Am revenit în PSD din decembrie 2020.

Daniel Tudorache, deputat: