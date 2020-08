Ştiri (Publicitate) Oprește mușcăturile de insecte cu noua soluție pentru ploșnițe de pat de la Polti! De Petre Dobrescu,

Infestatia cu plosnite de pat nu este un lucru de glumit. Aceste mici insecte care paraziteaza omul de mii de ani sunt mult mai periculoase si deranjante decat tantarii. In plus, sunt greu de depistat, astfel ca ne putem trezi cu intreg dormitorul infestat, dupa numai cateva zile. Ce putem face in aceasta privinta? Avem vreo solutie plosnite la indemana cu care sa indepartam acesti paraziti fara a trebui sa facem compromisuri prea mari, precum carantinarea intregii case sau a dormitorului?