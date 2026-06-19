Puciștii nu vor organizarea congresului PNL de pe 21 iunie

Vorbim aici de o „acțiune în răspundere delictuală”, un proces în care se cer daune, de regulă, precum și de o „ordonanță președințială”, mai precis, o procedură în care este solicitată judecarea unei cereri în regim de urgență, procedeu pe care puciștii din PNL l-au aplicat și ieri.

Ordonanța președințială ar viza suspendarea deciziei de miercuri prin care BPN al PNL a decis convocarea pentru astăzi, la 17, a Consiliului Național, mai precis, pasul format înainte de organizarea Congresului PNL de duminică 21 iunie. Astfel, puciștii doresc obținerea unei decizii executorii de stopare a organizării Congresului extraodinar de duminică al PNL. De această dată, aripa pro-Bolojan din PNL a trimis și un avocat la tribunalul Ilfov, spre deosebire de ziua de ieri. Ordonanța președințială are termenul de 3 iulie.

Mesajul aripii Veștea

Surse din aripa Veștea au transmis următoarele: „Am depus o cerere de suspendare de urgență a Deciziilor BPN nr. 26 și nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care conducerea partidului a convocat, cu nesocotirea oricăror termene statutare, un Consiliu Național Extraordinar (19 iunie 2026) și un Congres Extraordinar (21 iunie 2026), cu scopul evident de a modifica Statutul partidului și de a elimina membrii și aleșii cu opinie divergentă.

De asemenea, am introdus o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților și obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Deciziile nr. 26 și nr. 27/2026 nu sunt primele acte ilegale ale acestei conduceri. Ele vin pe fondul Deciziilor BPN nr. 22 și nr. 25/2026 — prin care li s-a dictat parlamentarilor cum să voteze la învestirea guvernului și au fost amenințați cu excluderea dacă votează după conștiință — decizii pe care Tribunalul Ilfov le-a suspendat printr-o hotărâre EXECUTORIE pe 18 iunie 2026 (dosar nr. 1923/93/2026).

Aceste decizii sunt ilegale pe mai multe planuri:

Biroul Politic Național a convocat Congresul Extraordinar, deși această competență aparține exclusiv Consiliului Național (art. 66 din Statut). BPN a depășit flagrant atribuțiile care îi revin.

A fost creat un organism care nu există în Statut: un „Consiliu National Extraordinar” format din 800 de delegati, a carui compunere nu corespunde Consiliului National reglementat de art. 70 din Statut. Adaugarea unui organism nou este atributia exclusiva a Congresului.

Pe ordinea de zi a Consiliului Național a fost înscrisă modificarea Statutului, deși Statutul poate fi modificat exclusiv de Congres (art. 58 alin. 2), iar Consiliul Național are interdicție expresă de a adopta un nou Statut (art. 67 alin. 1).

Au fost eliminate termenele statutare minime: Statutul impune minimum 45 de zile pentru alegerile în organizații înainte de Congres și minimum 60 de zile pentru stabilirea elementelor de organizare. Întreaga procedură a fost comprimată în 4 zile.

A fost impus votul deschis, prin ridicarea mâinii, deși Statutul prevede obligatoriu votul secret pentru deciziile privind persoanele (art. 13 lit. c) și art. 106 din Statut).

A fost sfidată o hotărâre judecătorească executorie. Premisa acestor decizii — Deciziile BPN nr. 22 și nr. 25/2026 — fusese deja suspendată de instanță. Conducerea a continuat, anunțând public că nu se va conforma, în încălcarea art. 435 din Codul de procedură civilă.

Scopul real al întregului mecanism este eliminarea membrilor și a aleșilor cu opinie diferită — un delict de conștiință, interzis de Statut (art. 13 lit. a), de Constituție (art. 29, art. 30) și de Convenția europeană a drepturilor omului (art. 9-11)”.

Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile luate în BPN al PNL împotriva puciștilor care îl susțin pe Adrian Veștea

Amintim faptul că tabăra anti-Bolojan din PNL a mai atacat în instanță, la Tribunalul Ilfov deciziile luate în BPN prin care votanții Guvernului Veștea urmează să fie excluși din partid.

Decizia a dat câștig de cauză taberei puciștilor și stabilește că membrii PNL nu pot fi excluși din partid dacă îl susțin pe premierul desemnat.



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