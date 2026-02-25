ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306): gata pentru orice aventură

Cel mai recent laptop pentru creatori, ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) reprezintă fructul unui parteneriat cu GoPro, o colaborare care unește viziunea comună a celor două companii în sprijinirea comunității de creatori din întreaga lume.

Cu un design inspirat de universul GoPro, finisaj metalic negru și o husă de protecție special proiectată, acest laptop este conceput pentru creatorii aflați permanent în mișcare. Formatul său robust și versatil, echipat cu o balama unică ce permite rotirea display-ului la 360 de grade, este pregătit să înfrunte orice provocare, fără efort.

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) vine echipat cu o configurație hardware optimizată pentru taskuri creative complexe: procesor AMD Ryzen™ AI Max+ 395 cu NPU de 50 TOPS și capabilități grafice profesionale, susținut de impresionanta memorie LPDDR5X RAM de 128 GB ce rulează la o frecvență ridicată de 8000 MHz. Arhitectura hardware unificată asigură distribuirea inteligentă a resurselor disponibile între procesarea grafică intensivă și operațiunile bazate pe Inteligența Artificială.

Laptopurile ASUS din seria ProArt reprezintă alegerea ideală pentru creatorii GoPro, oferind instrumente puternice pentru capturarea și editarea conținutului. Achiziția acestui model include un bonus special: un abonament GoPro Premium+ gratuit valabil timp de 12 luni. Beneficiile includ backup automat în cloud pentru conținutul GoPro, spațiu de stocare nelimitat pentru filmările tale, editare automată a momentelor de vârf, discount de până la 50% pentru accesorii de pe GoPro.com, funcții de live streaming și multe alte avantaje.

O gamă variată de produse ASUS se califică pentru abonamente GoPro Premium+ cu durate de 6 sau 3 luni. Pentru detalii complete, accesează direct pagina dedicată parteneriatului ASUS GoPro.

Puterea AMD Ryzen™ AI 400 Series întâlnește noile laptopuri ASUS Copilot+ PC

ASUS Zenbook S16 (UM5606): tehnologie avansată cu Ceraluminum

Noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) combină performanța de top cu estetica superioară, rezultatul fiind unul excepțional: șasiu integral din metal și capac realizat din Ceraluminum – un material inovator, ușor și extrem de durabil. Cu o grosime de doar 1,1 cm, carcasa laptopului este cu 30% mai ușoară, de 3 ori mai rezistentă la impact, zgârieturi și uzură, fiind totodată prietenoasă când vine vorba de întreținere.

Productivitatea și creativitatea sunt amplificate la un nivel nemaiîntâlnit până acum de către procesorul AMD Ryzen™ AI 9 465 cu NPU de 50 TOPS, un chip care accelerează aplicațiile precum Microsoft 365 și suita Adobe, integrând funcțiile AI direct în interfețele pe care le cunoști deja foarte bine.

Cu noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) nu trebuie să faci rabat la performanță pentru că sistemul său de răcire avansat funcționează discret, oferindu-ți un mediu de lucru liniștit în care concentrarea vine natural.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): experiența Zen cu putere AI

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) este un Zenbook prin excelență – compact și ușor, dar cu performanță remarcabilă asigurată de procesorul AMD Ryzen™ AI 7 445 cu tehnologie AI. Nu doar atât, dar laptopul funcționează neîntrerupt la capacitate maximă, beneficiind de o baterie care oferă peste 25 de ore de autonomie.

Cei care lucrează în permanență în deplasare vor aprecia mobilitatea excepțională a noului ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406). Cu doar 1,2 kg greutate și 14,9 mm grosime, acest model găzduiește totuși o selecție completă de porturi I/O, sistem audio premium cu difuzoare super-liniare și un ecran ASUS OLED cu diagonală de 14 inch care redă imaginile cu fidelitate impresionantă.

Puterea AMD Ryzen™ AI 400 Series întâlnește noile laptopuri ASUS Copilot+ PC

Siguranță garantată în orice condiții

Oricare ar fi alegerea ta din gama prezentată, ai garanția că investiția este protejată prin cel mai riguros test de rezistență pentru laptopuri – standardul militar MIL-STD 810H folosit de armata americană. Testele de certificare  cuprind 12 metodologii și 26 de proceduri diferite, verificând rezistența la șocuri mecanice, vibrații, temperaturi extreme (scăzute și ridicate), altitudine, expunere solară, umiditate ridicată și medii cu nisip și praf.Pentru un nivel suplimentar de protecție, ASUS Perfect Warranty acoperă și daunele accidentale pentru dispozitivele ASUS, fără niciun cost adițional. Singurele cerințe sunt înscrierea gratuită ca membru ASUS și înregistrarea produsului în termen de 90 de zile de la data achiziției și vei beneficia automat de acoperire pentru deteriorări cauzate de căderi, lovire, contact cu lichide, supratensiuni sau spargere accidentală.

Sursa foto: ASUS România

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trimiși să trăiască în România, pensionarii francezi cu doar 1.000 de euro pe lună află cât de ieftină e viața la noi: „Impact mai mic asupra bugetului”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl vedem în fiecare zi la televizor, dar iată cine este, de fapt, și cum arată frumoasa soție a liderului USR Dominic Fritz. Ce s-a aflat recent despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe mulți
Viva.ro
Pe el îl vedem în fiecare zi la televizor, dar iată cine este, de fapt, și cum arată frumoasa soție a liderului USR Dominic Fritz. Ce s-a aflat recent despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe mulți
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
GSP.RO
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.RO
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Un român a ajuns chiar în ziua în care a împlinit 53 de ani la închisoare, în Franța. Ce a acceptat să facă pentru 1.500 de euro
Știri România 11:24
Un român a ajuns chiar în ziua în care a împlinit 53 de ani la închisoare, în Franța. Ce a acceptat să facă pentru 1.500 de euro
Cât îl costă pe un român să cumpere un an de vechime la pensie în 2026
Știri România 11:21
Cât îl costă pe un român să cumpere un an de vechime la pensie în 2026
Parteneri
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul.ro
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate
Fanatik.ro
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Cum se menține Tania Budi în formă la 58 de ani. Vedeta nu mai merge la fitness, dar are reguli de la care nu se abate. „Ca și viciile”
Stiri Mondene 11:58
Cum se menține Tania Budi în formă la 58 de ani. Vedeta nu mai merge la fitness, dar are reguli de la care nu se abate. „Ca și viciile”
Cum s-a îmbrăcat Melania Trump la Starea Uniunii 2026 în fața Congresului SUA. Președintele a ținut un discurs de o oră și 47 de minute
Stiri Mondene 11:20
Cum s-a îmbrăcat Melania Trump la Starea Uniunii 2026 în fața Congresului SUA. Președintele a ținut un discurs de o oră și 47 de minute
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
ObservatorNews.ro
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Parteneri
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.ro
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Mediafax.ro
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Doi șoferi și-au pierdut viața în județul Sibiu după ce unul din ei a pătruns pe sensul opus de mers. O adolescentă de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital
KanalD.ro
Doi șoferi și-au pierdut viața în județul Sibiu după ce unul din ei a pătruns pe sensul opus de mers. O adolescentă de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital

Politic

Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Politică 07:38
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei, reținut de poliție! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri. Update
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei, reținut de poliție! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri. Update
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj