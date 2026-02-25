Puterea AMD Ryzen™ AI 400 Series întâlnește noile laptopuri ASUS Copilot+ PC

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306): gata pentru orice aventură

Cel mai recent laptop pentru creatori, ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) reprezintă fructul unui parteneriat cu GoPro, o colaborare care unește viziunea comună a celor două companii în sprijinirea comunității de creatori din întreaga lume.

Cu un design inspirat de universul GoPro, finisaj metalic negru și o husă de protecție special proiectată, acest laptop este conceput pentru creatorii aflați permanent în mișcare. Formatul său robust și versatil, echipat cu o balama unică ce permite rotirea display-ului la 360 de grade, este pregătit să înfrunte orice provocare, fără efort.

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) vine echipat cu o configurație hardware optimizată pentru taskuri creative complexe: procesor AMD Ryzen™ AI Max+ 395 cu NPU de 50 TOPS și capabilități grafice profesionale, susținut de impresionanta memorie LPDDR5X RAM de 128 GB ce rulează la o frecvență ridicată de 8000 MHz. Arhitectura hardware unificată asigură distribuirea inteligentă a resurselor disponibile între procesarea grafică intensivă și operațiunile bazate pe Inteligența Artificială.

Laptopurile ASUS din seria ProArt reprezintă alegerea ideală pentru creatorii GoPro, oferind instrumente puternice pentru capturarea și editarea conținutului. Achiziția acestui model include un bonus special: un abonament GoPro Premium+ gratuit valabil timp de 12 luni. Beneficiile includ backup automat în cloud pentru conținutul GoPro, spațiu de stocare nelimitat pentru filmările tale, editare automată a momentelor de vârf, discount de până la 50% pentru accesorii de pe GoPro.com, funcții de live streaming și multe alte avantaje.

O gamă variată de produse ASUS se califică pentru abonamente GoPro Premium+ cu durate de 6 sau 3 luni. Pentru detalii complete, accesează direct pagina dedicată parteneriatului ASUS GoPro.

ASUS Zenbook S16 (UM5606): tehnologie avansată cu Ceraluminum

Noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) combină performanța de top cu estetica superioară, rezultatul fiind unul excepțional: șasiu integral din metal și capac realizat din Ceraluminum – un material inovator, ușor și extrem de durabil. Cu o grosime de doar 1,1 cm, carcasa laptopului este cu 30% mai ușoară, de 3 ori mai rezistentă la impact, zgârieturi și uzură, fiind totodată prietenoasă când vine vorba de întreținere.

Productivitatea și creativitatea sunt amplificate la un nivel nemaiîntâlnit până acum de către procesorul AMD Ryzen™ AI 9 465 cu NPU de 50 TOPS, un chip care accelerează aplicațiile precum Microsoft 365 și suita Adobe, integrând funcțiile AI direct în interfețele pe care le cunoști deja foarte bine.

Cu noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) nu trebuie să faci rabat la performanță pentru că sistemul său de răcire avansat funcționează discret, oferindu-ți un mediu de lucru liniștit în care concentrarea vine natural.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): experiența Zen cu putere AI

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) este un Zenbook prin excelență – compact și ușor, dar cu performanță remarcabilă asigurată de procesorul AMD Ryzen™ AI 7 445 cu tehnologie AI. Nu doar atât, dar laptopul funcționează neîntrerupt la capacitate maximă, beneficiind de o baterie care oferă peste 25 de ore de autonomie.

Cei care lucrează în permanență în deplasare vor aprecia mobilitatea excepțională a noului ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406). Cu doar 1,2 kg greutate și 14,9 mm grosime, acest model găzduiește totuși o selecție completă de porturi I/O, sistem audio premium cu difuzoare super-liniare și un ecran ASUS OLED cu diagonală de 14 inch care redă imaginile cu fidelitate impresionantă.

Siguranță garantată în orice condiții

Oricare ar fi alegerea ta din gama prezentată, ai garanția că investiția este protejată prin cel mai riguros test de rezistență pentru laptopuri – standardul militar MIL-STD 810H folosit de armata americană. Testele de certificare cuprind 12 metodologii și 26 de proceduri diferite, verificând rezistența la șocuri mecanice, vibrații, temperaturi extreme (scăzute și ridicate), altitudine, expunere solară, umiditate ridicată și medii cu nisip și praf.Pentru un nivel suplimentar de protecție, ASUS Perfect Warranty acoperă și daunele accidentale pentru dispozitivele ASUS, fără niciun cost adițional. Singurele cerințe sunt înscrierea gratuită ca membru ASUS și înregistrarea produsului în termen de 90 de zile de la data achiziției și vei beneficia automat de acoperire pentru deteriorări cauzate de căderi, lovire, contact cu lichide, supratensiuni sau spargere accidentală.

Sursa foto: ASUS România