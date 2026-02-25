Astfel, în perioada 1 martie – 1 iunie 2026, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Salonta – Cefa situată pe secția de circulație Oradea – Arad, lucrări solicitate și efectuate de managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, vor interveni modificări în circulația trenurilor operate de CFR Călători, au anunțat reprezentanții companiei.

Este vorba despre trenurile IR 1530, IR 1532, IR 1531, IR 1533, IR 1537, IR 1538, R 3112, R 3113, R 3115, R 3116, R 3117, R 3118 care vor fi anulate pe distanța Oradea – Salonta și retur, iar transbordarea călătorilor se va realiza cu mijloace auto pe această distanță.

Totodată, trenurile IR 1743 și IR 1744 în relația Arad – Oradea și retur vor fi anulate și se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe întreaga distanță de circulație Arad – Salonta – Oradea și retur.

„Recomandăm pasagerilor să verifice programul actualizat al trenurilor înainte de efectuarea călătoriei”, se arată în comunicatul companiei.

De asemenea, călătorii pot obține informații despre circulația trenurilor:

la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).

la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/

în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries) se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.

pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern.

de la personalul nostru din staţii.

