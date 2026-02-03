„Rușii au ignorat din nou eforturile părții americane. Președintele Statelor Unite a solicitat, după cum știți, să ne abținem, în cursul întrunirii echipelor noastre de negocieri, de la atacuri asupra infrastructurii energetice – să ne abținem timp de o săptămână de la atacuri. Aceasta a fost o decizie foarte importantă, care a început efectiv vineri seară. În opinia noastră, rușii și-au încălcat azi promisiunea”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO Mark Rutte.

„Fie Rusia crede acum că o săptămână are mai puțin de patru zile în loc de șapte, fie pariază cu adevărat pe război și pur și simplu a așteptat cele mai reci zile ale acestei ierni, când temperaturile în mari părți ale Ucrainei au fost sub – 20 de grade Celsius”, a denunțat șeful statului ucrainean, citat de Ukrainska Pravda.

Președintele a subliniat că rușii au lansat până acum 71 de rachete și 450 de drone, ceea ce înseamnă că și-au mărit numărul de rachete și drone pentru a ataca în cel mai critic moment.

Zelenski a subliniat că va discuta cu partea americană în legătură cu acest atac și a menționat că țara sa are nevoie de mai multe rachete pentru sistemele sale de apărare aeriană Patriot.

Rusia a atacat Ucraina cu 71 de rachete de diferite tipuri și 350 de drone, lovind în principal centralele termice care alimentează cu energie electrică Kievul, Harkovul și Dnipro. Apărarea aeriană a neutralizat 450 din cele 521 de ținte inamice lansate. Douăzeci și șapte de rachete și 31 de drone de atac au lovit în 27 de locații.

„Fără presiune, Rusia nu se va opri. Chiar acum, Moscova alege teroarea și escaladarea, de aceea este necesară o presiune maximă”, a reacționat președintele ucrainean.

Ministerul rus al Apărării a confirmat atacul și l-a motivat ca un răspuns la atacuri efectuate în trecut de ucraineni asupra unor „ținte civile” de pe teritoriul Rusiei, deși este un lucru știut că Ucraina a vizat doar infrastructuri strategice și obiective militare pe teritoriul inamic, notează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Forțele armate ale Rusiei au lansat un atac masiv cu arme cu rază mare de acțiune și de precizie ridicată împotriva întreprinderilor complexului militar-industrial al Ucrainei și a obiectivelor energetice utilizate de acesta”, a indicat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat publicat pe Telegram.

Donald Trump a declarat joia trecută că i-a cerut personal lui Vladimir Putin să oprească bombardamentele asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână din cauza temperaturilor foarte scăzute, iar liderul de la Kremlin ar fi fost de acord. Kremlinul a anunțat a doua zi o pauză în atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei doar până duminică seara.

Numeroși observatori ai războiului din Ucraina au avertizat asupra unui armistițiu de fațadă, întrucât Putin intenționa să atace Ucraina de la începutul acestei săptămâni, când sunt prognozate cele mai reci zile din această iarnă.

„Armata rusă a exploatat propunerea americană de a opri loviturile nu pentru a susține diplomația, ci pentru a aduna rachete și a aștepta până în cele mai reci zile ale anului, când temperaturile în mari părți din Ucraina scad sub – 20 de grade Celsius”, a insistat Zelenski, potrivit căruia activitatea echipei de negociatori ucraineni va fi adaptată după atacul din noaptea de luni spre marți.

Programată inițial pentru duminică, 1 februarie, a doua rundă de discuții de la Abu Dhabi pe tema păcii în Ucraina a fost amânată pentru miercuri și joi.

