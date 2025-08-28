Un atac masiv rusesc cu drone și rachete asupra Kievului care a durat mai mult de 8 ore a provocat joi dimineață moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 48, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și patru copii, conform informațiilor preliminare furnizate de Ministerului de Interne ucrainean. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească. Rusia a lansat asupra capitalei ucrainene nu mai puțin de 598 de drone și 31 de rachete balistice.

Cum ajung piesele occidentale în dronele rusești

La peste trei ani de la invazia Ucrainei, Rusia continuă să primească componente critice din Occident pentru armele sale. Sancțiunile occidentale împotriva Rusiei nu au reușit să oprească accesul acesteia la tehnologii esențiale pentru capacitățile sale militare agresive.

Serviciile de informații ucrainene au descoperit componente non-rusești în aproape toate rachetele și dronele de înaltă precizie folosite de armata rusă în Ucraina.

În 95% din cazuri, piesele sunt fabricate în Occident, iar în 72% din cazuri componentele – în principal circuite integrate – sunt fabricate în SUA. Datele vamale arată sute de mii de livrări de microprocesoare către Rusia de la începutul războiului.

Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători
Recomandări
Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători
Imagine cu două drone Shahed pe o stradă din Rusia, înainte de parada de Ziua Victoriei din Moscova.
Noua armă a Ucrainei poate detecta și urmări dronele inamice. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia nu și-ar putea extinde capacitatea de producție a dronelor fără ajutorul Chinei

Rusia și-a dezvoltat o capacitate impresionantă de producție a dronelor în Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan, potrivit unui raport publicat de proiectul ucrainean de informații din surse deschise Frontelligence Insight. Conform United24, Moscova asamblează drone de tip Shahed-136 (redenumite local Geran-2), Geran-3 îmbunătățite și noile modele Harpy și Gerbera, folosind în mare parte componente chinezești.

Cum a evoluat producția de drone a Rusiei

Inițial, Iranul a furnizat Rusiei planurile, software-ul și know-how-ul pentru programul Shahed. Însă, în scurt timp, Moscova s-a confruntat cu limitări în producția de masă, având nevoie de motoare și componente electronice avansate pe care Iranul nu le putea furniza la scară largă. În acest context, companiile chineze au intervenit pentru a umple acest gol.

Componente esențiale furnizate de China

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Recomandări
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Potrivit investigației citate de United24, cel puțin 41 de componente critice ale dronelor rusești provin de la furnizori chinezi. Printre acestea se numără motoare, sisteme de navigație, fibră de carbon, avionică și baterii – practic, elementele esențiale ale flotei de drone a Rusiei.
Imagine cu o clădire cuprinsă de flăcări. Explozie care a avut loc într-o zonă civilă după un atac cu drone al Rusiei în Kiev. Iulie 2025
Atac cu drone în Kiev. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia images

Principali furnizori chinezi implicați

Mai multe companii chineze joacă un rol crucial în susținerea producției de drone a Rusiei:

  • Beijing Micropilot UAV Control System Ltd. comercializează motoare MD550 identice cu seria Limbach L550 din Germania
  • Juhang Aviation Technology (Shenzhen) a livrat mărfuri în valoare de 58,4 milioane de dolari către Rusia între 2022 și 2024
  • Jinhua Hairun Power Technology a trimis seturi de pistoane și cilindri folosite în dronele Geran
  • Mile Hao Xiang Technology a exportat motoare UAV din seria DLE în valoare de peste 1,5 milioane de dolari

Companii-paravan rusești implicate în achiziții

Pentru a masca achizițiile, Moscova se bazează pe intermediari din interiorul Alabuga:

  • Drake LLC a importat piese de motoare și carburatoare în valoare de 972.000 de dolari în 2024
  • Morgan LLC a direcționat bunuri în valoare de 4,8 milioane de dolari prin exportatori chinezi
  • Sollers Alabuga LLC și Alabuga Machinery LLC asigură capacitatea de producție internă

Sancțiunile occidentale și lacunele existente

Sancțiunile occidentale au fost până acum inconsecvente. Unele firme sunt pe lista neagră a SUA, dar nu și a UE, sau invers. Rusia exploatează aceste lacune, direcționând importurile prin companii-paravan și intermediari.

În 2024, China a înăsprit regulile de export pentru UAV-uri, interzicând motoarele cu putere mai mare de 16 kW. Cu toate acestea, există încă portițe. Motorul MD550/Limbach L550, folosit frecvent în flota de Shahed a Rusiei, produce 37 kW, dar a trecut neobservat datorită codurilor vamale clasificate greșit.

Această imagine arată fumul care se ridică în urma unei explozii în timpul unui atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, în noaptea de 28 august 2025, în contextul invaziei rusești în Ucraina.
Forțele ruse au lansat un atac „masiv” asupra Kievului în noaptea de 28 august, lovind capitala ucraineană cu drone și rachete, Foto: Profimedia

Impactul asupra conflictului din Ucraina

Dronele Shahed – ieftine, produse în masă și letale – au devenit un element central al campaniei Rusiei împotriva centralelor electrice, orașelor și infrastructurii Ucrainei. Lansările lunare au crescut de la zeci în 2022 la mii în prezent.

Un oficial ucrainean din domeniul apărării, familiarizat cu constatările, a declarat pentru United24: „Fără motoarele și componentele electronice chinezești, programul Shahed al Rusiei ar colapsa”.

Avertismentele specialiștilor privind producția de drone

Analiștii Frontelligence Insight avertizează că, dacă sancțiunile nu vor fi unificate și portițele de export nu vor fi închise, liniile de asamblare a dronelor din Rusia vor continua să funcționeze – susținute nu doar de planurile iraniene, ci și de fabricile chinezești.

Recent, o dronă de atac Shahed-136 rusească cu numărul de serie „Ы30000” a fost doborâtă, marcând un nou jalon în ceea ce privește amploarea producției de drone la fabrica Alabuga din Tatarstan. Litera chirilică „Ы” din numărul de serie o identifică ca fiind fabricată în Zona Economică Specială Alabuga.

În concluzie, implicarea Chinei, deși adesea obscură, a fost decisivă în dezvoltarea capacității Rusiei de a produce drone la scară largă. Această colaborare ridică semne de întrebare cu privire la eficacitatea sancțiunilor internaționale și la necesitatea unei abordări mai coordonate pentru a limita accesul Rusiei la tehnologiile critice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: "Evitați zona!"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Un român care s-a lăudat la tribunal că el câștigă 120 de euro pe zi dormea în aeroportul din Dublin: „Exagerat, oarecum”
Știri România 14:30
Un român care s-a lăudat la tribunal că el câștigă 120 de euro pe zi dormea în aeroportul din Dublin: „Exagerat, oarecum”
Familia Iohannis obligată de ANAF să predea cheile casei din Sibiu și banii încasați în perioada 1999 - 2015, calculați cu inflația și cu dobânda legală
Știri România 14:19
Familia Iohannis obligată de ANAF să predea cheile casei din Sibiu și banii încasați în perioada 1999 – 2015, calculați cu inflația și cu dobânda legală
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Kostantinos Passaris, criminalul care a terorizat Europa, a dat România în judecată. Statul îi plătește și taxa de timbru
Fanatik.ro
Kostantinos Passaris, criminalul care a terorizat Europa, a dat România în judecată. Statul îi plătește și taxa de timbru
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce spune ispita Narcis Bujor despre experiența de la „Insula Iubirii” 2025: „Când privești la televizor, se vede diferit”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:23
Ce spune ispita Narcis Bujor despre experiența de la „Insula Iubirii” 2025: „Când privești la televizor, se vede diferit”
Băiatul lui Donald Trump nu s-a plictisit vara aceasta, deși nu și-a făcut o iubită. Cu ce s-a ocupat Barron, care are 19 ani
Stiri Mondene 14:12
Băiatul lui Donald Trump nu s-a plictisit vara aceasta, deși nu și-a făcut o iubită. Cu ce s-a ocupat Barron, care are 19 ani
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Se închide circulația pe Transfăgărășan vineri, 29 august 2025
KanalD.ro
Se închide circulația pe Transfăgărășan vineri, 29 august 2025

Politic

Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
CTP îl descoase pe Nicușor Dan după ultimele decizii luate de președinte: "Se străduiește să-l țină ascuns"
Politică 12:57
CTP îl descoase pe Nicușor Dan după ultimele decizii luate de președinte: „Se străduiește să-l țină ascuns”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile