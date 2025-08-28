Un atac masiv rusesc cu drone și rachete asupra Kievului care a durat mai mult de 8 ore a provocat joi dimineață moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 48, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și patru copii, conform informațiilor preliminare furnizate de Ministerului de Interne ucrainean. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească. Rusia a lansat asupra capitalei ucrainene nu mai puțin de 598 de drone și 31 de rachete balistice.

Cum ajung piesele occidentale în dronele rusești

La peste trei ani de la invazia Ucrainei, Rusia continuă să primească componente critice din Occident pentru armele sale. Sancțiunile occidentale împotriva Rusiei nu au reușit să oprească accesul acesteia la tehnologii esențiale pentru capacitățile sale militare agresive.

Serviciile de informații ucrainene au descoperit componente non-rusești în aproape toate rachetele și dronele de înaltă precizie folosite de armata rusă în Ucraina.

În 95% din cazuri, piesele sunt fabricate în Occident, iar în 72% din cazuri componentele – în principal circuite integrate – sunt fabricate în SUA. Datele vamale arată sute de mii de livrări de microprocesoare către Rusia de la începutul războiului.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Noua armă a Ucrainei poate detecta și urmări dronele inamice. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia nu și-ar putea extinde capacitatea de producție a dronelor fără ajutorul Chinei

Rusia și-a dezvoltat o capacitate impresionantă de producție a dronelor în Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan, potrivit unui raport publicat de proiectul ucrainean de informații din surse deschise Frontelligence Insight. Conform United24, Moscova asamblează drone de tip Shahed-136 (redenumite local Geran-2), Geran-3 îmbunătățite și noile modele Harpy și Gerbera, folosind în mare parte componente chinezești.

Cum a evoluat producția de drone a Rusiei

Inițial, Iranul a furnizat Rusiei planurile, software-ul și know-how-ul pentru programul Shahed. Însă, în scurt timp, Moscova s-a confruntat cu limitări în producția de masă, având nevoie de motoare și componente electronice avansate pe care Iranul nu le putea furniza la scară largă. În acest context, companiile chineze au intervenit pentru a umple acest gol.

Componente esențiale furnizate de China

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Potrivit investigației citate de United24, cel puțin 41 de componente critice ale dronelor rusești provin de la furnizori chinezi. Printre acestea se numără motoare, sisteme de navigație, fibră de carbon, avionică și baterii – practic, elementele esențiale ale flotei de drone a Rusiei.

What an irony. Following tonight's massive Russian air attack on Ukraine, we discovered in Kyiv a component of a Russian-Iranian "Shahed-136"/"Geran-2" combat drone, which was made in China and supplied just recently.



And right on the eve, the Chinese Consulate General's… pic.twitter.com/VetUqqVo67 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 4, 2025

Atac cu drone în Kiev. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia images

Principali furnizori chinezi implicați

Mai multe companii chineze joacă un rol crucial în susținerea producției de drone a Rusiei:

Beijing Micropilot UAV Control System Ltd. comercializează motoare MD550 identice cu seria Limbach L550 din Germania

Juhang Aviation Technology (Shenzhen) a livrat mărfuri în valoare de 58,4 milioane de dolari către Rusia între 2022 și 2024

Jinhua Hairun Power Technology a trimis seturi de pistoane și cilindri folosite în dronele Geran

Mile Hao Xiang Technology a exportat motoare UAV din seria DLE în valoare de peste 1,5 milioane de dolari

Companii-paravan rusești implicate în achiziții

Pentru a masca achizițiile, Moscova se bazează pe intermediari din interiorul Alabuga:

Drake LLC a importat piese de motoare și carburatoare în valoare de 972.000 de dolari în 2024

Morgan LLC a direcționat bunuri în valoare de 4,8 milioane de dolari prin exportatori chinezi

Sollers Alabuga LLC și Alabuga Machinery LLC asigură capacitatea de producție internă

Sancțiunile occidentale și lacunele existente

Sancțiunile occidentale au fost până acum inconsecvente. Unele firme sunt pe lista neagră a SUA, dar nu și a UE, sau invers. Rusia exploatează aceste lacune, direcționând importurile prin companii-paravan și intermediari.

În 2024, China a înăsprit regulile de export pentru UAV-uri, interzicând motoarele cu putere mai mare de 16 kW. Cu toate acestea, există încă portițe. Motorul MD550/Limbach L550, folosit frecvent în flota de Shahed a Rusiei, produce 37 kW, dar a trecut neobservat datorită codurilor vamale clasificate greșit.

Forțele ruse au lansat un atac „masiv” asupra Kievului în noaptea de 28 august, lovind capitala ucraineană cu drone și rachete, Foto: Profimedia

Impactul asupra conflictului din Ucraina

Dronele Shahed – ieftine, produse în masă și letale – au devenit un element central al campaniei Rusiei împotriva centralelor electrice, orașelor și infrastructurii Ucrainei. Lansările lunare au crescut de la zeci în 2022 la mii în prezent.

Un oficial ucrainean din domeniul apărării, familiarizat cu constatările, a declarat pentru United24: „Fără motoarele și componentele electronice chinezești, programul Shahed al Rusiei ar colapsa”.

Avertismentele specialiștilor privind producția de drone

Analiștii Frontelligence Insight avertizează că, dacă sancțiunile nu vor fi unificate și portițele de export nu vor fi închise, liniile de asamblare a dronelor din Rusia vor continua să funcționeze – susținute nu doar de planurile iraniene, ci și de fabricile chinezești.

Recent, o dronă de atac Shahed-136 rusească cu numărul de serie „Ы30000” a fost doborâtă, marcând un nou jalon în ceea ce privește amploarea producției de drone la fabrica Alabuga din Tatarstan. Litera chirilică „Ы” din numărul de serie o identifică ca fiind fabricată în Zona Economică Specială Alabuga.

În concluzie, implicarea Chinei, deși adesea obscură, a fost decisivă în dezvoltarea capacității Rusiei de a produce drone la scară largă. Această colaborare ridică semne de întrebare cu privire la eficacitatea sancțiunilor internaționale și la necesitatea unei abordări mai coordonate pentru a limita accesul Rusiei la tehnologiile critice.