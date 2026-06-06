Cum funcționează „radarul pentru telefon”

Noul sistem funcționează ca un radar inteligent care monitorizează vehiculele ce trec prin zona supravegheată. Camera poate identifica situațiile în care șoferii țin telefonul în mână în timpul condusului, iar imaginile sunt ulterior analizate.

În unele regiuni unde tehnologia este deja testată, verificarea nu se face automat, ci este confirmată de polițiști, pentru a evita erorile și a respecta legislația.

Sistemul este deja utilizat în anumite zone din Germania, iar rezultatele inițiale arată o scădere a numărului de șoferi care folosesc telefonul la volan.

Oficialii din Salzburg susțin că tehnologia ar putea ajuta semnificativ la creșterea siguranței rutiere, dar ridică în același timp și întrebări legate de protecția datelor personale și de modul de aplicare legală.

Directorul Poliției de Stat, Bernhard Rausch, a explicat: „Trebuie să analizăm în continuare cum va fi reglementată aceasta în temeiul legii privind protecția datelor. Urmând sistemul folosit de colegii noștri germani din Mainz, se aplică principiul celor patru ochi. În Austria, trebuie să vedem cum poate fi implementat acest lucru. Și, într-un fel, suntem deja obișnuiți cu acest lucru din măsurătorile de distanță și ar putea deveni un sistem similar.”

Efect preventiv confirmat în testele anterioare

Experiențele din alte regiuni europene arată că astfel de sisteme pot avea un efect preventiv, determinând șoferii să renunțe la utilizarea telefonului în timpul condusului.

În Renania-Palatinat, sistemul olandez „Monocam” a fost deja testat într-un proiect pilot în 2022. Rezultatele au fost pozitive.

Caroline Schug, reprezentantă a Ministerului de Interne din Renania-Palatinat, a declarat: „Astfel, putem atesta un efect preventiv atunci când se utilizează «Monocam» și cu o acoperire media adecvată.”

Ce urmează în Austria

Comisarul pentru transporturi din Salzburg, Stefan Schnöll, își dorește extinderea și legalizarea completă a acestui tip de supraveghere la nivel național, în colaborare cu alte landuri.

Dacă legislația va fi modificată, astfel de radare inteligente ar putea deveni realitate pe drumurile din Austria începând cu anul viitor.

Pentru moment, sistemul rămâne în fază de testare, dar autoritățile îl consideră o posibilă soluție importantă pentru reducerea accidentelor cauzate de neatenție la volan.

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