Radarul poate aduce două milioane de euro într-un an

Pe lângă rolul de disciplinare a traficului, camerele au ajuns să producă sume semnificative la bugetul local. În primul an de funcționare, cele două radare au adus aproape 700.000 de franci elvețieni (aproximativ 756.000 de euro), deși nu au funcționat pe tot parcursul anului.

Conform calculelor, dacă tendința se menține, veniturile anuale ar putea ajunge la aproximativ 1,9 milioane de franci elvețieni (aproximativ 2,05 milioane de euro), ceea ce ar plasa sistemul printre cele mai profitabile de acest tip din regiune.

Fiecare încălcare a regulilor de circulație pe Industriestrasse este sancționată cu o amendă de aproximativ 100 de franci elvețieni (circa 108 euro).

Camerele detectează automat vehiculele care intră pe contrasens în zona comercială intens circulată.

Cum funcționează sistemul de supraveghere

Industriestrasse din Dietlikon este o arteră comercială unde circulația este strict reglementată. Șoferii care se abat de la regulile de sens unic riscă sancțiuni automate, deoarece camerele înregistrează fiecare vehicul care încalcă interdicția.

Zona este frecventată zilnic de clienți care merg la cumpărături, însă autoritățile susțin că măsura este necesară pentru siguranța traficului și pentru evitarea blocajelor.

Astfel de sisteme nu sunt unice. În alte orașe din Elveția și din Germania, camere similare au fost instalate pentru a controla accesul în zone pietonale sau restricționate.

De exemplu, în Zürich, un sistem de control al accesului pe Langstrasse a generat într-o singură lună amenzi de aproximativ 1,7 milioane de franci elvețieni (circa 1,84 de milioane de euro), după introducerea unor restricții de circulație.

În Germania, în orașul Konstanz, un radar mobil aplică sancțiuni de aproximativ 50 de euro șoferilor care încalcă regulile de circulație din zonele aglomerate.

Deși autoritățile susțin că măsurile cresc siguranța rutieră, criticii spun că astfel de sisteme pot deveni surse de venit excesiv pentru administrațiile locale.

Un bărbat care mergea cu trotineta în Elveția are de plătit aproximativ 7.000 de euro după ce a depășit viteza legală cu doar un kilometru.

Un sat din Europa a câștigat peste 2.000.000 de euro cu un singur radar.

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