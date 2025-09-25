40 de participanți în proces

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare pe admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire formulată de Alin Horațiu Dima, procesul fiind în prezent suspendat din cauza protestului magistraților.

Miza dosarului este – așa cum susține chiar Horațiu Dima – anularea tuturor condamnărilor din dosarul retrocedării plajelor din Constanța, printre care Radu Mazăre (9 ani de închisoare), Nicușor Constantinescu (5 ani de închisoare) sau Cristi Borcea (5 ani de închisoare).

„Revizuentul (Dima Alin Horațiu – n.r.), având ultimul cuvânt, precizează că poartă pe umeri o răspundere morală având în vedere că sentința de condamnare din acest dosar a avut la bază un raport de evaluare întocmit de dânsul, care a fost considerat corect la judecata pe fond , în baza unei expertize judiciare neutre, administrată de Curtea de Apel, motiv pentru care a fost achitat de către prima instanţă.

, în baza unei expertize judiciare neutre, administrată de Curtea de Apel, motiv pentru care a fost achitat de către prima instanţă. Apoi, această sentinţă a fost infirmată în totalitate de către instanţa de control judiciar (n.r. – Înalta Curte l-a condamnat la 6 ani de închisoare), care a dat prevalență raportului de constatare. Astfel, consideră că are această răspundere faţă de cei 40 de participanţi în acest proces, 30 dintre aceştia fiind condamnaţi.

(n.r. – Înalta Curte l-a condamnat la 6 ani de închisoare), care a dat prevalență raportului de constatare. Nu s-a considerat niciodată vinovat, dovadă fiind faptul că raportul de evaluare pe care l-a întocmit a fost considerat corect și a fost achitat. Întrucât subzistă bănuiala că nu ar fi întocmit un raport de evaluare corect, privit doar prin concluziile raportului de constatare, doreşte să se afle adevărul”, se arată în încheierea de ședință din data de 2 iunie 2025.

Recomandări Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Motivarea ÎCCJ: Horațiu Dima subevalua terenuri fără să le fi văzut

Iată ce rețin judecătorii de la Înalta Curte despre activitatea infracțională a lui Alin Horațiu Dima, pe care îl numesc „evaluatorul agreat de Primăria Constanţa”.

„În calitate de evaluator al terenurilor ce urmau a fi atribuite ca măsuri compensatorii în vederea soluţionării notificărilor, a atestat în unele dintre rapoartele de evaluare întocmite împrejurări necorespunzătoare adevărului, care au condus la subevaluarea terenurilor respective cu 2.673.158 dolari , iar ulterior, fiind însuşite ca atare de Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001 şi de primarul municipiului Constanţa, a contribuit la prejudicierea patrimoniului municipiului Constanţa.

, iar ulterior, fiind însuşite ca atare de Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001 şi de primarul municipiului Constanţa, a contribuit la prejudicierea patrimoniului municipiului Constanţa. Din rapoartele de evaluare rezultă că acestea au fost întocmite pe 25.10.2002 , iar inspecţia proprietăţilor a avut loc în perioada 21 – 24.10.2002, ceea ce înseamnă că la data de 4.09.2002 inculpatul JJ. ( n.r. – Alin Horațiu Dima), în calitate de evaluator, nici nu văzuse proprietăţile de evaluat.

, iar inspecţia proprietăţilor a avut loc în perioada 21 – 24.10.2002, inculpatul JJ. ( În privinţa corecţiilor negative , au fost avute restricţii de folosinţă, inadecvarea suprafeţei, poluarea, dificultăţi la fundare şi caracterul parţial construibil, deşi acestea nu sunt probate prin înscrisuri ataşate raportului de evaluare.

, au fost avute restricţii de folosinţă, inadecvarea suprafeţei, poluarea, dificultăţi la fundare şi caracterul parţial construibil, deşi prin înscrisuri ataşate raportului de evaluare. De altfel, chiar din cuprinsul raportului rezultă că documentele avute în vedere de evaluator au fost planul de situaţie şi amplasament cu reprezentarea echipamentelor utilitare publice şi situaţia juridică furnizată de Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Constanţa. Aşadar, inculpatul nu a avut la dispoziţie studii geologice şi nici documente din care să rezulte restricţii de folosire (…).

(…). În aceste condiţii , aspectul «dezolant» al vecinătăţilor ori susţinerea că terenul este «în afara staţiunii» sunt lipsite de suport real , câtă vreme însuşi evaluatorul a reţinut că terenurile sunt amplasate într-o zonă de mare perspectivă turistică, fiind situate în partea de nord a staţiunii Mamaia şi nu în afara ei (cum ar fi putut dispune Primăria municipiului Constanţa de un teren care nu era în aria sa teritorială?!). (…)

, câtă vreme însuşi evaluatorul a reţinut că terenurile sunt amplasate într-o zonă de mare perspectivă turistică, fiind situate în partea de nord a staţiunii Mamaia şi nu în afara ei (cum ar fi putut dispune Primăria municipiului Constanţa de un teren care nu era în aria sa teritorială?!). (…) În toate cazurile, membrii asocierii au beneficiat de sprijinul evaluatorului, care într-o perioadă foarte scurtă de timp întocmea rapoarte de evaluare pentru terenurile ce urmau a fi atribuite. În fapt, o parte din terenuri erau subevaluate, astfel încât aceste rapoarte serveau ca temei pentru atribuirea de către primar, pe baza referatului Comisiei, ca măsuri reparatorii, a mai multor terenuri decât cele care s-ar fi cuvenit în condiţiile unei evaluări corecte”, scriu judecătorii de la Înalta Curte cu privire la Alin Horațiu Dima în Decizia penală nr. 32/07.02.2019.

Horațiu Dima: Experții DNA n-aveau acreditările necesare

Condamnat la 6 ani de închisoare în 2019, Alin Horațiu Dima cere pe rolul Curții de Apel București revizuirea deciziei din dosarul retrocedării plajelor din Constanța.

Alin Horațiu Dima și-a întemeiat cererea de revizuire pe dispozițiile art. 459 lit. a) din Codul de procedură penală, respectiv „s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză”.

„Cererea de revizuire a fost întemeiată pe faptul că una dintre probele capitale, care au fost avute în vedere, în special de către instanța de apel, la condamnarea inculpatului, respectiv raportul de constatare, ridică dubii serioase în ceea ce privește legalitatea administrării probei cu ocazia cercetării judecătoreşti , respectiv cu ocazia fazei de urmărire penală.

, respectiv cu ocazia fazei de urmărire penală. În esență, este vorba de raportul de constatare nr. 122/2007 , o probă esențială reținută de către instanța de apel în momentul în care a dispus condamnarea revizuentului, la pagina 168 din decizie menţionându-se că soluția la care a ajuns instanța de apel este întemeiată, în cvasitotalitate, pe înscrisurile aflate la dosarul cauzei, raportul de constatare întocmit în faza de urmărire penală. (…)

, o probă esențială reținută de către instanța de apel în momentul în care a dispus condamnarea revizuentului, la pagina 168 din decizie menţionându-se că soluția la care a ajuns (…) În prezenta cauză, există un raport de constatare întocmit de domnul (…) şi domnul (…), din probele administrate reieşind că (primul expert – n.r.) avea calitatea de economist, deci absolvise Academia de Studii Economice și nu avea niciun certificat sau solicitare de aviz emisă de către ANEVAR la momentul realizării raportului de constatare, iar (al doilea expert – n.r.) a absolvit abia în anul 2009 un curs început în octombrie 2008, date la care raportul de constatare era deja finalizat .

avea calitatea de economist, deci absolvise Academia de Studii Economice și la momentul realizării raportului de constatare, un curs început în octombrie 2008, . În acest context, având în vedere că, din perspectiva mijloacelor de probă administrate în faza de cercetare judecătorească, respectiv în faza de urmărire penală, au fost lipsiți de posibilitatea de filtru a camerei preliminare, precum și de posibilitatea de a verifica și valorifica această apărare în fața instanțelor care au soluționat fondul şi apelul (…).

(…). Consideră că aceste aspecte de noutate , care au fost desluşite în faţa acestei instanţe, sunt de natură să aducă o lumină nouă în ceea ce privește considerentele şi mijloacele de probă care au determinat condamnarea revizuentului (Dima Alin Horațiu – n.r.) . Învederează că această probă a avut un caracter singular și esențial în ceea ce privește formarea convingerii instanţei de control judiciar.

, care au fost desluşite în faţa acestei instanţe, . Învederează că această probă a avut un caracter singular și esențial în ceea ce privește formarea convingerii instanţei de control judiciar. În consecinţă, apreciind că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile, nu numai în mod formal, ci și pe fondul acestora, solicită admiterea în principiu a cererii de revizuire”, se arată în documentul citat.

Curtea de Apel: Pedepse cu suspendare pentru Mazăre și oamenii lui

Pe data de 27 mai 2024, Radu Mazăre a fost liberat condiționat de Tribunalul Ilfov, după executarea a jumătate din condamnarea rezultată în urma contopirii pedepselor din Dosarul retrocedării plajelor (9 ani de închisoare) și din Dosarul Polaris (5 ani de închisoare).

Alin Horațiu Dima a fost pus în libertate pe 18 mai 2022 după executarea a jumătate din pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în februarie 2019 în Dosarul retrocedării plajelor.

Dosarul retrocedării plajelor a stat pe rolul instanțelor de judecată timp de 11 ani, între 2008 și 2019, cea mai lungă perioadă fiind cea de 9 ani pe rolul Curții de Apel București.

Pe data de 10 iulie 2017, Curtea de Apel București a pronunțat următoarele pedepse:

Radu Mazăre – 4 ani cu suspendare

Nicușor Constantinescu – 3 ani cu suspendare

Dragoș Săvulescu – 3 ani cu suspendare

Cristi Borcea – achitat

Alin Horațiu Dima – achitat

Pedepse cu suspendare au primit și funcționarii publici din subordinea lui Radu Mazăre.

ÎCCJ: Dima a manifestat „dispreț profund” pentru patrimoniul orașului

Pe data de 7 februarie 2019, în apel, Înalta Curte de Casație și Justiție a desființat hotărârea instanței ierarhic inferioare și a pronunțat următoarele pedepse:

Radu Mazăre – 9 ani de închisoare

Nicușor Constantinescu – 5 ani de închisoare

Marica Ion – 5 ani de închisoare

Dospinescu Daniela Ramona – 7 ani de închisoare

Racu Constantin – 6 ani și 10 luni de închisoare

Dima Alin Horațiu – 6 ani de închisoare

Giurgiucanu Georgică – 5 ani și 6 luni de închisoare

Săvulescu Emil Dragoș – 5 ani și 6 luni de închisoare

Borcea Cristian – 5 ani de închisoare.

„Gravitatea faptelor comise atât de inculpatul A. (n.r. – Radu Mazăre), cât şi de membrii Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 rezultă atât din urmarea imediată produsă, cât şi din modalitatea în care aceasta s-a realizat. În acest context, în cauză nu este vorba doar despre săvârşirea unor infracţiuni continuate de abuz în serviciu şi fals intelectual, ci despre constituirea unei asocieri cu caracter infracţional la nivelul Primărie Municipiului Constanţa, grefată pe structura organelor cu atribuţii în aplicarea Legii nr. 10/2001 (Comisia şi primarul), ce avea ca scop tocmai comiterea infracţiunilor menţionate anterior, iar ca urmare imediată, prejudicierea patrimoniului municipiului Constanţa cu suprafeţe de teren atribuite ilegal”, notează judecătorii în motivarea condamnării.

Înalta Curte a reținut că niciunul dintre inculpaţii implicaţi în procedurile de soluţionare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 nu şi-a asumat vreo responsabilitate în legătură cu faptele imputate şi urmările produse, invocând conduita altor persoane sau instituţii.

„Clamându-şi nevinovăţia, inculpaţii nu au putut explica de o manieră logică şi convingătoare cum se explica faptul că unele dintre terenurile atribuite au ajuns în final, prin operaţiuni juridice succesive, în stăpânirea lor (a se vedea cazul inculpatului A. – Radu Mazăre) ori faptul că s-au implicat în încheierea unor antecontracte (cazul inculpatei D.) sau cesiuni de drepturi (cazul inculpatului C.) cu privire la terenuri care încă nu fuseseră atribuite, punând în legătură persoanele îndreptăţite cu terţi interesaţi de achiziţionarea acestora şi condiţionând implicit soluţionarea notificărilor de încheierea respectivelor acte.

(a se vedea cazul inculpatului A. – Radu Mazăre) ori faptul că s-au implicat în încheierea unor antecontracte (cazul inculpatei D.) sau cesiuni de drepturi (cazul inculpatului C.) cu privire la terenuri care încă nu fuseseră atribuite, punând în legătură persoanele îndreptăţite cu terţi interesaţi de achiziţionarea acestora şi condiţionând implicit soluţionarea notificărilor de încheierea respectivelor acte. Alături de aceşti inculpaţi, care au avut însă roluri, dar şi contribuţii concrete diferite în cadrul asocierii, un loc însemnat revine şi inculpatului JJ. (n.r. – Alin Horațiu Dima), care a subevaluat o parte din terenurile atribuite, concurând astfel decisiv la prejudicierea patrimoniului municipiului Constanţa.

Evaluarea post-factum a unor terenuri doar pentru a valida nişte valori prestabilite de ceilalţi inculpaţi, ca şi modul în care a procedat la evaluare în celelalte cazuri analizate în cuprinsul prezentei decizii, demonstrează că inculpatul a abdicat în mod deliberat de la îndatoririle profesionale, manifestând la rândul său un dispreţ profund pentru patrimoniul municipiului Constanţa, la a cărui devalizare a contribuit împreună cu membrii Comisiei şi primarul municipiului Constanţa”, se mai arată în documentul citat.

Foto: Ionuț Mureșan