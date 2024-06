Radu Mihaiu, candidat din partea Alianței Dreapta Unită, spune că la Secția 352 au fost inversate, în procesul verbal, 333 de voturi obținute de el, cu ale unei contracandidate, greșeală recunoscută de cei din secție.

„Secția 352 a fost numărată. Incidentul documentat. Încheiem o zi lungă și grea, dar a meritat. 294 voturi de la voi au fost scoase la lumină. 294 voturi în plus din doar 2 secții renumărate azi. Însă nu am terminat. Mai sunt 30 de secții de renumărat. 30 de secții cu suspiciuni grave pe care PSD PNL le ține sub capac pentru că știu și ei că pierd”, a scris Radu Mihaiu pe Facebook.

Anterior, el a afirmat că au fost descoperite nereguli și la Secţia 203.

„Pe lângă că s-au găsit încă 7 voturi valabile pentru mine amestecate prin alte teancuri am descoperit și altceva mai grav. Erau și mai puține pentru contracandidatul PSD-ist, cu 25 mai puține decât se numărase inițial. Nu e de mirare că nu ieșeau cheile de control”, a mai spus Radu Mihaiu.

Clotilde Armand: „Într-o singură secție verificată din nou am recuperat 187 de voturi”

Și Clotilde Armand, care a candidat pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1, susține că a recuperat 187 de voturi în urma verificărilor de la o secție.

„Într-o singură secție verificată din nou am recuperat 187 de voturi. Una singură și 166. Peste 1.000 nu se găsesc iar alte câteva sute de procese verbale sunt modificate din pix fără să mai fie numărate voturile respective. Am depus peste 80 solicitări de renumărare și n-am primit niciun răspuns din partea BES. Este nevoie de implicarea tuturor pentru a putea fi renumărate voturile din sectorul 1”, a scris Armand, tot pe Facebook.

Ea a acuzat nereguli și la Secția 144, afirmând că „este confirmată frauda în noul proces verbal de pe site-ul AEP în care este scris că 4 voturi s-au regăsit în urna altei secţii!”.

