Radu Miruță a explicat că tatăl său, pensionat la vârsta de 58 de ani după o carieră de 32 de ani în magistratură, dintre care 22 de ani a activat ca judecător, nu ar trebui să fie subiectul unor atacuri politice. „Tatăl meu nu e subiect politic, m-a deranjat minciuna dusă la extrem. Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință”, a declarat ministrul.

Întrebat despre valoarea pensiei tatălui său, Miruță a răspuns inițial că nu cunoaște exact suma, dar ulterior a estimat că aceasta ar fi „în jur de 20.000–20 și ceva de mii de lei, adică aproximativ 4.000–5.000 de euro”. Miruță a detaliat că pensia tatălui său reflectă o carieră dedicată justiției și a subliniat că nu întreaga perioadă de magistratură a fost remunerată cu salarii mari.

„Când s-au căsătorit, mama era profesoară și aveau salarii aproximativ egale. Între timp, salariile profesorilor au rămas cum au rămas, iar cele ale judecătorilor au crescut cu ordin de mărime, dar nu toată perioada de magistratură a tatălui meu a fost cu salariu mare”, a adăugat ministrul.

În apărarea tatălui său, Radu Miruță a subliniat criteriile de performanță existente în sistemul judiciar pe vremea când acesta activa ca judecător. „Invoc situația tatălui meu, pentru că este un judecător care s-a pensionat aproape la 60 de ani; pentru mine, el este busola mea morală. Despre judecători și despre cât de performanți sunt: pe vremea când el era judecător existau criterii de măsurare, și anume câte decizii se mențineau la instanța superioară. Deciziile lui au fost constant menținute și nu au fost întoarse”, a spus Miruță.

Ministrul a criticat pensionarea timpurie a judecătorilor, afirmând că aceasta ar trebui să fie regândită. „Pentru limitări pe care le au de-a lungul vieții, judecătorii ar putea primi un bonus în plus la pensionare pentru, dar nu să se pensioneze la 48 de ani”, a explicat el.

Atacurile la adresa tatălui său au venit, potrivit lui Miruță, din partea celor care sunt nemulțumiți de declarațiile pe care le face. „Atacurile au pornit de la cei care sunt deranjați de ce spun eu, dar nu am nicio problemă. Cine atacă așa pică în ridicol”, a conchis ministrul, citat de Antena 3 CNN.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE