„Un val de minciuni nu poate să acopere adevărul. Nici când unii se supără că vorbesc despre principii, despre cum le sunt ameninţate unora privilegiile şi dau drumul la maşinăria de dezinformare. Despre performanţa profesională a unui magistrat, cum a fost tatăl meu, vorbesc procesele judecate şi proporţia soluţiilor care au fost menţinute de instanţele superioare”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Și a continuat: „Aici, lucrurile sunt clare şi măsurabile în dreptul tatălui meu. Pentru că am fost contondent cu cei patru judecători ai CCR şi pentru că nu au contraargumente, aleg să-mi invoce tatăl. Trag însă pe lângă subiect. Datele profesionale îi contrazic, iar în faţa minciunii propagate de unii stă adevărul susţinut de date oficiale”.

Ministrul USR al Apărării a respins informațiile potrivit cărora tatăl său nu a avut vechimea necesară în magistratură și a precizat că acesta s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani judecător.

„Copil de la ţară, a învăţat la lumânare şi a păşit pentru prima dată în Bucureşti când a fost admis la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, într-o perioadă în care admiterea se făcea prin examen greu şi serios. A fost, pe rând, judecător, preşedinte de judecătorie, judecător-şef de secţie la tribunal, preşedinte de tribunal şi judecător cu grad de curte de apel. Prin muncă şi rezultate. La acea vreme, performanţa fiecărui judecător se măsura riguros, inclusiv prin procentul soluţiilor menţinute de instanţele superioare”, a explicat Miruță.

El le-a transmis apoi un mesaj celor care l-au denigrat: „Mi-aţi atacat, pe rând, copiii – de 4 şi 9 ani –, soţia, iar acum părinţii. Cu minciuni, cu fraze contorsionate spre neadevăr, cu paragrafe cărora le-aţi construit o logică artificială pentru a părea credibile, deşi sunt paralele cu realitatea. Dacă acesta este preţul pe care un om de bună-credinţă trebuie să îl plătească pentru a corecta câteva nedreptăţi din ţara aceasta, atunci aflaţi că nu am nicio problemă să-l plătesc”.

Amintim că, prima dată, Curtea Constituțională a decis pe 10 decembrie să amâne pentru duminică, 28 decembrie, luarea unei decizii referitoare la al doilea proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan, prin care se vrea tăierea pensiilor speciale,

Pe 28 decembrie, CCR a amânat decizia pentru 29 decembrie, pentru că cei patru judecători numiți de PSD au ieșit din sală și nu s-au mai întors. Apoi, pe 29 decembrie, cei patru magistrați nici nu s-au mai prezentat la ședință.

Apoi, Miruță a spus că magistrații CCR numiți de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, „au întors spatele României, la propriu” şi „diluează prestanţa Curţii Constituţionale” pentru că au blocat verdictul Curții Constituționale.

