„Este inacceptabil, modul de adresare, modul de a vorbi cu oameni care solicită ajutorul nu poate să fie în acest hal. În primul rând, chiar dacă tu ca personal medical consideri că nu e urgență reală, pentru părinții respectivi faptul că văd că copilul lor are sânge în urină este ceva care îi sperie. (…) Problema se putea rezolva ușor, vorbind frumos cu ei, discutând, explicând și în final dacă se poate trimite o mașină de consultație la domiciliu să vadă fetița. Existau alternative pentru dispecerul respectiv”, a declarat Raed Arafat, marți seara, la Digi 24.



Șeful DSU a mai spus că a cerut o anchetă în cazul operaorului SAJ Cluj, iar în maxim trei zile ar trebui să apară și primele conculzii.

„Modul în care a fost abordată problema nu este unul profesionist pentru asta am solicitat și o anchetă, eu de ieri am vorbit cu managerul de la Serviciul de Ambulanță din Cluj și am solicitat să deschidă o anchetă disciplinară. Durează trei zile, trebuie să o asculte pe doamna și să ia declarație, trebuie să se ia o decizie în acest sens.(…) Nimeni nu acceptă astfel de moduri de adresare la 112, mai ales că oamenii au vorbit frumos, politicos”, a mai explicat Raed Arafat.



Între timp, tatăl fetiței a declarat că e decis să meargă în instanță, dacă operatorul de la SAJ Cluj va rămâne pe postul pe care îl ocupă în prezent.

Medicul coordonator de la Ambulanța Cluj le-a spus părinților care sunat disperați după ajutor că nu știu să-și crească fetița și că nu va trimite nici un echipaj, după care le-a închis telefonul.

Discuția a avut loc în luna noiembrie a anului trecut, însă tatăl fetiţei a intrat abia zilele acestea în posesia ei, după ce a făcut o cerere la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, potrivit ȘtirilePROTV.





Citeşte şi:

Studiu: Anomalii oculare descoperite la mai multe cazuri grave de COVID-19

VIDEO | Ambulanță din Vrancea, implicată într-un accident grav. O pacientă cu COVID-19 a murit în urma impactului

VIDEO | Imagini spectaculoase surprinse în Sicilia, unde a avut loc cea mai mare erupție a vulcanului Etna din ultimii ani

PARTENERI - GSP.RO Fiul lui Ion Țiriac îl pune la punct pe soțul Serenei Williams, după mesajul extrem de dur postat de acesta

Playtech.ro Adriana Iliescu, veste cruntă! Nu mai are nicio șansă, decizia este clară!

Observatornews.ro Filmul tragediei din Constanţa. Pompierii ar fi minţit cu privire la ora la care au ajuns cu autoscara la faţa locului

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2021. Taurii trăiesc o etapă importantă a vieții lor, deși nimic nu mai e stabil

Știrileprotv.ro Ar fi putut pompierii să o salveze pe femeia din Constanța? Mai multe anchete sunt în desfășurare

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)