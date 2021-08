„Se estimează o creștere a prețurilor, însă nu disproporționată. Nu cred că este oportun să dau cifre, pentru că mă uit și eu la analize economice, nu am o lampă a lui Aladin în care să mă uit și să spune cum vor crește prețurile”, a declarat ministrul Muncii.

Ea a arătat că aceste scumpiri pot veni de la „angajatorii care nu-și pot susține forța de muncă și atunci transferă costurile cu forța de muncă în prețuri”.

„Era un obicei ca salariul minim să fie stabilit din pix, așa cum decideau guvernații. Dacă venea un an electoral, salariul minim era mai mare. Dacă nu era an electoral, nu erau atât de îngăduitori. Când salariul minim a fost majorat artificial și nesustenabil din partea economiei, am avut creșteri de prețuri, ca urmare a includerii cheltuielilor cu salariile și muncă de negru”, a declarat Raluca Turcan.

Cât privește salariul minim, ministrul a subliniat că România este „într-un context oarecum favorabil salariului minim”.

„Mă preocupă ca o majorare a salariului minim, care este necesară, întrucât nivelul actual al salariului minim este insuficient, să fie făcută fezabil și sustenabil din punct de vedere al economiei”, a precizat ministrul.

Turcan a cerut mai multă corectitudine din partea angajatorilor pentru a putea crește salariul minim, indicând contractele care se fac pe salariul minim deși banii plătiți angajatorilor sunt mai mulți.

„Dacă obținem o mai mare corectitudine în relațiile de muncă, majorările de salariu minim vor duce și la o creștere a puterii de cumpărare și a nivelului de trai”, a completat ministrul Muncii.

Ce a spus despre prețul energiei

La Guvern a avut loc luni o ședință o întâlnire în contextul creşterii preţului la gaze şi a reclamaţiilor primite de la consumatori, care acuză facturi exorbitante.

Cîțu a spus că autoritățile trebuie să le explice cetățenilor de ce au crescut prețurile la energie și a amenințat companiile de stat din energie să nu își majoreze profiturile pe seama creșterii facturilor.

„Am primit multe semnale că o parte din creșterea facturii pentru consumatorul este, de fapt, transferul unor ineficiențe ale furnizorului. Dacă așa ceva se întâmplă, vom lua cele mai dure măsuri. De aceea au fost la discuții și reprezentanții ANPC. Nicio companie de stat nu trebuie să nu profite de o situație conjuncturală ca să-și umfle profitul”, a declarat premierul.

El a criticat faptul că proiectul legii consumatorului vulnerabil nu a fost adoptat rapid în Parlament.



