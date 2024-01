În tramvai nu era niciun călător, ci doar vatmanul. În urma impactului, șoferul autoturismului care a produs accidentul, un tânăr de 18 ani, a scăpat miraculos doar cu leziuni ușoare. Bărbatul s-a ales cu o rană la gambă, dar a rămas internat peste noapte.

Vatmanul a scăpat fără nicio zgârietură.

La fata locului au ajuns echipele Societății de Transport Public Timișoara, care au repus tramvaiul pe șine.

„În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În urma testării acestuia cu aparatul alcooltest din dotare a rezultat o alcoolemie de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma testării cu aparatul Drugtest au rezultat indicii cu privire la o posibilă prezență a substanțelor psihoactive”, a precizat IPJ Timiș, la solicitarea Libertatea.

Șoferul s-a ales cu 4 dosare penale

Șoferul a fost condus la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, dar și pentru recoltarea probelor biologice.

În cauză s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere sub influența substanțelor psihoactive.

