Într-un videoclip distribuit miercuri pe Twitter de jurnalistul BBC Francis Scarr, Kadîrov spune că „problema Ucrainei este închisă” și că este „interesat de Polonia”, potrivit unei traduceri a declarațiilor sale.

„După Ucraina, dacă ni se dă ordin, în șase secunde vă vom arăta de ce suntem în stare!”, a spus Kadyrov.

Polonia este una dintre țările care au furnizat Ucrainei arme, pentru a o ajuta să se apere armata rusă, care a invadat țara la sfârșitul lunii februarie. Declarația lui Kadîrov evidențiază preocupările exprimate de unii lideri polonezi că Rusia ar putea lansa un atac asupra Poloniei, în viitor.

