Perioada de desfășurare, redusă la jumătate

Manevrele militare Ulchi Freedom Shield, începute la mijlocul lunii august, erau programate inițial să se desfășoare pe parcursul a zece zile. În urma cererii formulate de partea americană, perioada de desfășurare a fost redusă la jumătate, iar unele aplicații pe teren au fost restrânse.

Exerciţiile anuale comune SUA-Coreea de Sud, cunoscute sub numele de „Ulchi Freedom Shield”, se vor încheia pe 21 august, în loc de 27 august, aşa cum era prevăzut iniţial, a anunţat Ministerul Apărării din Coreea de Sud, transmite NBC News.

Coreea de Sud a anunţat, miercuri, că exerciţiile militare comune desfăşurate în prezent alături de Statele Unite sunt restrânse, după ce preşedintele Donald Trump – invocând relaţia sa „foarte bună” cu liderul nord-coreean Kim Jong-un – a ordonat reducerea acestora.

Declarațiile liderului SUA au creat neliniște

Declaraţiile surprinzătoare ale lui Trump, făcute cu câteva ore înainte de începerea exerciţiilor, luni, au creat nelinişte în Coreea de Sud – ţară care se bazează în mare măsură pe SUA pentru securitatea sa – precum şi în rândul altor aliaţi americani din regiune, confruntaţi cu o ameninţare tot mai mare din partea Coreei de Nord, stat dotat cu arme nucleare.

Cei doi aliaţi „au convenit, la solicitarea părţii americane, să efectueze unele ajustări privind durata şi amploarea exerciţiului”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Unele dintre exerciţiile comune de instruire pe teren se vor desfăşura, de asemenea, la o scară redusă, a menţionat ministerul, adăugând că SUA şi Coreea de Sud „poartă în prezent discuţii privind detaliile specifice”.

Ministerul a mai precizat că „ROK-U.S. Combined Forces Command” (Comandamentul Forţelor Combinate ROK-SUA) – un centru de comandă comun pentru situaţii de război, format din armata sud-coreeană şi Forţele SUA din Coreea – desfăşoară exerciţiul cu posturile de comandă pentru timp de război împărţite între „Command Post Tango” (principalul centru de comandă pentru război al celor două armate) şi „Camp Humphreys” (o bază militară americană situată la sud de Seul, capitala Coreei de Sud).

„Pe viitor, ROK şi Statele Unite vor discuta şi vor implementa diverse măsuri pentru a atinge obiectivele exerciţiului UFS şi pentru a menţine o postură solidă de apărare comună”, a transmis ministerul, folosind abrevierea pentru denumirea oficială a Coreei de Sud, Republica Coreea (ROK).

Întărirea capacității de apărare comună

Ministerul a refuzat să comenteze informaţiile privind o întâlnire care ar fi avut loc marţi între generalul Xavier Brunson, comandantul Forţelor SUA în Coreea, şi ministrul sud-coreean al apărării, Ahn Gyu-back.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situaţia.

Potrivit Forţelor SUA în Coreea, exerciţiul anual „Ulchi Freedom Shield”, desfăşurat împreună cu Coreea de Sud – ţară care găzduieşte 28.000 de militari americani -, vizează consolidarea înţelegerii reciproce între cele două armate pentru a asigura „capacitatea de a întări postura de apărare comună” şi pentru a îmbunătăţi reacţia în faţa unei „game variate de ameninţări la adresa securităţii”.

Donald Trump a anunțat reducerea semnificativă a implicării Statelor Unite în exercițiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au început luni și sunt programate să dureze 11 zile. Decizia, anunțată pe platforma sa Truth Social, este justificată de președintele american prin „relația foarte bună” pe care o are cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat AFP.

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