Nu pleca la drum bazându-te doar pe autonomia de pe bord

Autonomia afișată de o electrică este o estimare calculată în funcție de consumul anterior și condițiile din acel moment. Pe autostradă lucrurile se pot schimba rapid.

Auto Motor și Sport atrage atenția că vitezele de peste 130 km/h cresc considerabil consumul, iar o mașină încărcată cu pasageri și bagaje pierde și ea din autonomie. Iarna, diferența poate ajunge la 15-30%, însă chiar și vara aerul condiționat adaugă consum.

Asta înseamnă că o mașină omologată cu 450 km WLTP nu trebuie planificată automat pentru o etapă de 430 km până la următoarea priză. Mai ales pe autostradă, autonomia oficială și cea reală pot fi destul de diferite.

Nu încerca să încarci bateria până la 100% la fiecare oprire

La drum lung, una dintre cele mai mari greșeli este să tratezi încărcarea precum un plin de benzină.

Mașinile electrice nu încarcă la aceeași viteză de la 10 la 100%. Puterea maximă este atinsă de obicei doar într-o anumită zonă a bateriei, iar după aproximativ 60-70% multe modele încep să reducă progresiv viteza de încărcare. Temperatura bateriei și numărul de mașini conectate la aceeași stație pot schimba și ele timpul de așteptare.

Din acest motiv, pe un drum lung pot fi mai eficiente două opriri mai scurte decât una în care aștepți ca bateria să ajungă la 90 sau 100%.

Și costul contează. Am analizat cât costă să conduci electric în 2026, acasă, la stații rapide și pe autostradă, iar energia de la încărcătoarele rapide și ultrarapide poate fi considerabil mai scumpă decât cea de acasă.

Alege stația principală, dar caută și un plan B

În weekendurile de vacanță nu ești singurul care ajunge la încărcător. Stațiile de pe autostrăzi și din zonele turistice pot fi ocupate, iar unele pot fi defecte.

Recomandarea Auto Motor și Sport este simplă: nu calcula traseul astfel încât să ajungi la stație cu ultimii 1-2% din baterie. Păstrează suficientă energie pentru a putea continua către o alternativă și verifică dinainte încă unul sau două puncte de încărcare din zonă.

O altă soluție este să suprapui încărcarea peste o pauză pe care oricum ai fi făcut-o. Dacă mașina stă 20-30 de minute cât mănânci sau bei o cafea, timpul de încărcare contează mult mai puțin.

În străinătate, verifică aplicațiile și încărcarea de la hotel înainte să pleci

Drumul devine puțin mai complicat când treci granița. Tarifele diferă între operatori, cardul sau aplicația folosită în România poate să nu funcționeze peste tot, iar roamingul nu este automat cea mai ieftină variantă.

Nici mențiunea „încărcare EV” de la hotel nu trebuie luată fără verificare. Poate însemna două prize pentru zeci de camere, o stație lentă sau un punct care trebuie rezervat separat.

Ideal este să pregătești înainte de plecare aplicația pentru planificarea traseului și conturile necesare pentru principalii operatori întâlniți pe drum. Auto Motor și Sport recomandă să nu te bazezi nici exclusiv pe informația de ocupare dintr-o singură aplicație, deoarece aceasta poate apărea cu întârziere.

Pe scurt, vacanța cu o electrică nu cere un Excel cu fiecare kilometru al traseului, dar nici abordarea „vedem noi unde încărcăm”. Detalii despre încărcarea zilnică, diferențele dintre stații, aplicații și celelalte greșeli comune pot fi găsite în materialul complet publicat de Auto Motor și Sport.

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