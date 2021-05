REPORTAJ | Lupta medicilor de la sate pentru fiecare vaccin administrat. „Vin oamenii și-mi spun că le este frică de vaccin”

Dacă în marile aglomerări urbane există centre de vaccinare la tot pasul, inclusiv deschise 24/24, tranșeele războiului vaccinării s-au mutat la sate, unde medicii de familie dau lupte grele pentru fiecare vaccin administrat. Întâi cu DSP-urile, să fie siguri că primesc la timp dozele solicitate, apoi cu oamenii, care se tem de efectele secundare.

Comuna Ciortești, județul Iași, aflată la granița cu Vaslui, e recunoscută ca fiind unul dintre locurile din care se pleacă cel mai mult în străinătate din tot județul. Părinții pleacă sezonier cu munca și ajung să se întoarcă acasă tot sezonier. O treime dintre copii, la nivelul anului 2018, plecau periodic la Iași, la Institutul de Psihiatrie, internați cu „sindromul Italia”.

Dispensarul din Ciortești

Pandemia i-a ținut pe oameni acasă, iar gândul la munca în străinătate i-a adus în pragul dispensarului din sat, unde trei medici au reușit într-o săptămână să vaccineze aproape 125 de persoane cu serul anti COVID-19 produs de Johnson & Johnson. Joi au primit alte 100 de doze, sunt deja circa 50 de doritori rămași și unul dintre medici a lansat deja o nouă solicitare către DSP Iași.

„De ce vin oamenii să se vaccineze? Păi, să o luăm pe grupe de vârstă. La tineri contează mobilitatea: în străinătate, în concedii, în diverse locuri unde au nevoie de o dovadă că sunt vaccinați. La vârstnici e mai mult un fel de datorie. În general cei mai în vârstă, dacă ați observat, sunt primii la orice activitate socială: își plătesc impozitele din timp, se duc să stea la rând pentru orice, sunt mai responsabili și mai preocupați pentru sănătatea lor”, povestește doctorul Viorel Olărașu.

Alături de soția sa, Olguța, și de dr. Francisc Popescu, acesta asigură funcționarea dispensarului, dar și a Centrului de Permanență care există în comună.

Joi dimineață, 20 mai, la cabinetul doctorului Olărașu au ajuns alte 100 de doze de vaccin de la DSP Iași, iar oamenii au fost chemați la programările făcute.

O familie vaccinată integral

Maria Vieru s-a vaccinat cu gândul la plecarea în străinătate

Maria Vieru aștepta în camere de tratamente, cu adeverința de vaccinare în mâna în care ținea și telefonul, îndoită ușor, cât să nu rămână vreo cută pe foaie. E pașaportul ei, spune cu bucurie în voce femeia, zâmbetul fiindu-i acoperit de mască. S-a vaccinat pentru că vrea să călătorească.

„În al doilea rând am făcut-o pentru siguranța mea. Vreau să fiu sigură că dacă iau virusul nu fac o formă gravă, sper să își facă datoria vaccinul. Am așteptat să înceapă vaccinarea aici, în sat, și am așteptat anume Johnson & Johnson, ca să nu fac două doze”, povestește femeia.

Nu doar ea s-a vaccinat din familie: soacra a făcut deja ambele doze, mama ei e programată pentru vaccinare, iar soțul a făcut și el prima doză. Spune că a avut o reținere la început, a așteptat să se vaccineze un număr mai mare de persoane, să fie sigură că „totul e în regulă”, dar a venit convinsă la dispensar, nu a fost nevoie să tragă medicul de ea.

„Cine îmi garantează mie că nu mă îmbolnăvesc după vaccin?”

Doctorul Viorel Olărașu spune că doar cu diplomație a reușit să-i convingă pe oameni să se vaccineze

Doctorul Viorel Olărașu povestește că a avut și cazuri în care, din cauza fricii, oamenii au fost reticenți să se vaccineze. Dar puțini, spune el, l-au refuzat complet. Unii au venit la cabinet și i-au spus: „nu vedeți ce se întâmplă la televizor, nu vedeți că oamenii mor, fac cheaguri de sânge?”, în timp ce alții i-au cerut garanții: „cine îmi garantează mie că nu mă îmbolnăvesc după vaccin?”.

Îți trebuie multă diplomație să poți să îl întorci pe un om care are o convingere. Dar eu zic că încă mai funcționează încrederea în medic. Vin oamenii și-mi spun că le este frică de vaccin, că e făcut să ne omoare, că dă efecte secundare «și eu mai am încă de trăit și multe lucruri de făcut». Trebuie să ai tact. De multe ori, în fața argumentelor, se conving singuri. Dr. Viorel Olărașu:

Medicul povestește că funcționează și puterea exemplului – oamenii vorbesc în sat, află de la unii la alții și atunci prind încredere.

Mamă a nouă copii, vaccinată la 74 de ani

Elena Maxin s-a vaccinat doar după ce a fost convinsă de medic

Următorul pacient care ajunge la cabinet este Elena Maxin, o femeie de 74 de ani, cu multiple boli și comorbidități, care nu voia nici în ruptul capului să se vaccineze și a trebuit să fie convinsă. „A zis domnul doctor să fac, că nu pățesc nimic, nu mă doare nimic. Am zis că așa cum am născut nouă copii, poate n-oi avea nimic acum”, povestește femeia.

Mamă a nouă copii, dintre care unul a murit, familia doamnei Elena ilustrează mult dorința celor din Ciortești de a pleca în străinătate: are trei copii în Grecia, unul în Norvegia, doi în Danemarca, o fată la Iași și un băiat cu handicap pe care-l îngrijește acasă.

„E bun că m-am vaccinat, poate dă Dumnezeu și-mi trec și celelalte boli. Am rotula crăpată, o hernie de disc, am muncit toată viața! La colectiv, la școală ca femeie de serviciu, am ridicat saci de ciment la casă. Dar cine știe, Dumnezeu face minuni”, spune femeia.

Medicii de familie se plâng că au fost uitați de stat

Dr. Olărașu crede că dacă medicii de familie ar fi fost implicați mai din timp în campania de vaccinare, lucrurile stăteau cu totul altfel astăzi. El povestește că, în Ciortești, în ultima perioadă începe să încline balanța spre dorința de vaccinare, dar la început a fost un adevărat entuziasm. Însă oamenii nu puteau să se vaccineze în sat, trebuiau să meargă până la Iași, nu se descurcau cu platforma, așa că „s-au dezumflat repede”.

Iar „recensământul” celor care s-au vaccinat merge repede: dintre toți cei înscriși la el, 100 sunt deja vaccinați, alți 15 programați duminică, cam 100 s-au vaccinat după ce i-a ajutat să se programeze în platformă și mai sunt și alții care s-au dus „de capul lor sau cu familiile”.

În total, undeva spre 400 de oameni s-au imunizat, fie la cabinet, fie plin platformă. Comuna are peste 3.000 de locuitori.

În fiecare an, medicul primește 500 de doze de vaccin antigripal și după ce administrează primele 300, pentru restul se străduiește să găsească doritori chiar și din afara zonelor de risc.

Noi am fost, cumva, dați la o parte la începutul campaniei. Autoritățile nu au discutat cu noi sau dacă au făcut-o, ne-au pus direct în fața faptului împlinit. Dacă eram implicați de la început, eram acum în altă zonă cu campania de vaccinare. Asta e părerea mea și cred că și a colegilor mei. Dr. Viorel Olărașu:

„M-aș vaccina, dar mi-e frică”

În sat, lumea e împărțită cu privire la vaccinare, dar n-am întâlnit pe nimeni antivaccinist convins. Fostul primar și director al școlii din comună pleca de la dispensar când am ajuns și a povestit că s-a programat chiar în dimineața aceea. Soția sa, înscrisă la celălalt medic, dr. Francisc Popescu, urmează să se programeze și ea.

Alina Suculiuc, o femeie trecută de 40 de ani, aștepta să intre la farmacia din sat, purtând masca în spațiul liber, deși restricțiile în sensul acesta au fost deja ridicate. Ea spune că nu s-a vaccinat încă și nici nu intenționează să o facă fiindcă are probleme de sănătate.

„Trebuie să merg la Iași la Spitalul de Recuperare și să vorbesc cu medicul meu curant. Dacă el îmi recomandă și am voie să îl fac, probabil că am să fac. Dar acum mai mult mi-e frică, să nu îmi afecteze altceva. În sat, depinde, sunt oamenii care vor, alții care nu, dar nu e obligatoriu așa că fiecare poate să aleagă”, spune femeia.

„Domnule, Johnson este best of the best”

Doctorul Francisc Popescu spune că are doritori, dar nu-i ajung dozele de vaccin

Există încă cerere mare pentru vaccin, explică doctorul Francisc Popescu, care este medic de familie de peste 30 de ani în Ciortești, dar el nu a primit încă dozele suplimentare solicitate de la DSP și spune că nici nu i-a zis nimeni când anume o să le primească.

„Am 30 de oameni acum care vor să se vaccineze, dar nu am doze să le fac. Durează mai multe zile până vin, nici nu știu dacă mai aduc și nici nu știu dacă o să mai vrea oamenii atunci. Am vorbit și cu președintele Consiliului Județean, m-au pus să fac tabele peste tabele, cereri, le-am făcut pe toate. Aduceți-mi vaccin în timp real ca să fie și omul mulțumit, ca să nu-l refuz să îi zic că nu știu când vine sau când mai aduc și să nu mai vrea atunci”, spune dr. Francisc Popescu.

S-au temut mulți dintre cei care i-au trecut pragul cabinetului pentru imunizare, dar a reușit să facă deja 25 de doze și să îi convingă pe mulți alții. Oamenii s-au temut de reacții adverse, dar au venit din proprie inițiativă, și din prevenție, dar și fiindcă voiau să plece în străinătate.

„Ei se temeau, nu au auzit de Johnson & Johnson, știau că trebuiau să facă două injecții, știau de rapel, nu o singură doză. Eu le-am zis, «domnule, Johnson este best of the best», să îl facă, și i-am convins. Întrebau dacă nu dă reacții adverse peste cinci ani de zile. «Domnule, dar cine știe ce-o să fie peste cinci ani, eu o să fiu primar și matale medic de familie în locul meu, hai să ne vaccinăm acum»”, concluzionează medicul.

Fotografii: Cătălin Hopulele

