Klaus Iohannis a declarat în cadrul conferinței de presă că „Delta Dunării este o zonă senzaţional de frumoasă”, un „loc mirific”, cu „frumuseţi aproape inimaginabile”, dar a atras atenția că există și probleme, „începând de la pescuitul excesiv, la probleme de turism care poate fi mai frumos organizat”, plus poluarea.

Preşedintele a fost întrebat de jurnaliști în ce a constat şi în ce va consta contribuţia lui la găsirea de soluţii pentru Delta Dunării și a fost rugat să ofere exemple concrete.

„Contribuţia mea constă în faptul că am venit aici şi am atras atenţia asupra acestor chestiuni, că am discutat cu autorităţile centrale şi locale, iar soluţiile foarte concrete o să le prezinte ministerul, judeţul, primăria, administratorul Deltei, atunci când se pun în practică”, a răspuns el.

Cu privire la faptul că la întâlnire nu au participat reprezentanţi ai comunităţilor din interiorul Deltei, adică primari de comune şi oraşe, preşedintele a răspuns: „Dom’ primar, Tulcea nu-i pe aici, prin zonă?”.

Întrebat apoi ce urmează și unde va merge după ce a vizitat Delta Dunării, șeful statului a replicat: „Alte întrebări, dacă aveți…”, după care conferința de presă s-a terminat.

Președintele Iohannis a făcut vineri, 1 septembrie, o vizită în Delta Dunării, cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării. Șeful statului și soția sa, Carmen, au făcut o plimbare cu barca.

