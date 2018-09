Grădinar de profesie, tânărul a explicat că nu își găsește de lucru, iar CV-urile trimise de el nu și-au găsit răspunsul printre angajatori, potrivit BBC.

„Îți pot găsi un job doar trecând strada”, spune Macron, adăugând: „Dacă ești pregătit și motivat, în hoteluri, cafenele, construcție, oriunde mă duc, oamenii îmi spun că au nevoie de angajați”.

VIDÉO – Macron à un jeune chômeur qui peine à obtenir un travail : "Je traverse la rue je vous en trouve" #JEP2018 pic.twitter.com/clfFlBuL52 — Arthur Berdah (@arthurberdah) 16 septembrie 2018

Abordarea lui Macron a fost aspru criticată pe rețelele de socializare, fiind întărită convingerea unor clase sociale că el este „președintele bogaților„.

Franța are o rată a șomajului de 10%, procent care depășește media europeană. Aproape 3 milioane de tineri francezi sunt în căutarea unui job. Rata șomajului în Franța este mai mare decât în Olanda, unde este puțin peste 5%, sau Germania, unde procentul este sub 4%. Cifra pentru Regatul Unit este sub 5%.

